Black Friday: offerte e sconti per la fotografia

Cristiano Ghidotti,

Per tutti gli amanti della fotografia, quale occasione migliore del Black Friday per rinnovare o aggiornare la propria attrezzatura? Da oggi e per tutta la settimana, Amazon offre prodotti e accessori a prezzo scontato.

Accessori

Si parte con il 15% di sconto sui prodotti della linea AmazonBasics indirizzati a tutti coloro che sono in possesso di una reflex: dagli zaini per il trasporto di fotocamere e ottiche ai panni in microfibra utili per la pulizia delle lenti, dal treppiede per gli scatti in notturna ai telecomandi wireless per il controllo a distanza. Tutto questo senza dimenticare flash, filtri polarizzatori, supporti per le action cam, trolley, monopiedi e molto altro ancora. Insomma, tutto ciò che occorre per portare sempre con sé l’occorrente durante una sessione di scatto, per lavoro o per passione.

Fotocamere e obiettivi

Gli abbonati alla formula Prime possono poi approfittare di offerte ad hoc in occasione del Black Friday, come nel caso della Nikon Coolpix A900 (in offerta su Amazon a 372 euro) che racchiude uno zoom ottico 35x nel corpo macchina di una compatta, ideale per catturare ogni minimo dettaglio dell’inquadratura anche dalle lunghe distanze. Sony propone inoltre l’obiettivo SEL50F18F (in offerta su Amazon a 189 euro) con focale fissa da 50 mm e apertura del diaframma f/1.8 adatto alle full frame.

Schede di memoria

Per chi desidera una soluzione per lo storage delle immagini e dei video c’è la scheda microSD SanDisk Extreme da 64 GB (in offerta su Amazon a 29 euro)(in offerta su Amazon a vedi l'offerta su Amazon) con adattatore SD che raggiunge i 100 MB/s di velocità in lettura e i 60 Mb/s in fase di scrittura.

Action camera

In tema di dispositivi pensati per scatti e riprese in ambito sportivo, si segnala il modello YI Action Camera 4k (in offerta su Amazon a 259 euro) che può acquisire video a risoluzione Ultra HD.