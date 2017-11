Black Friday: sconti per Amazon Kindle e Fire

Luca Colantuoni,

Inizia oggi per Amazon la settimana del Black Friday, uno dei giorni più attesi da parte dei consumatori che scelgono il popolare sito di e-commerce per i loro acquisti online. Ma prima del 24 novembre è già possibile trovare qualche dispositivo in offerta, come quelli prodotti dalla stessa Amazon, ovvero Kindle Paperwhite, Fire HD 8 e Fire 7.

Amazon Kindle Paperwhite (99,99 euro)

Il Kindle Paperwhite è il modello intermedio tra gli ebook reader presenti nel catalogo Amazon, quindi offre il miglior compromesso tra funzionalità e prezzo. Gli utenti possono approfittare dello sconto di 30 euro per acquistare il modello con connettività 3G gratuita a partire da 159,99 euro, in modo da poter scaricare i libri anche in assenza di WiFi. Il dispositivo possiede uno schermo touch da 6 pollici (300 ppi) con tecnologia e-paper, luce integrata e trattamento antiriflesso. I 4 GB di storage permettono di conservare migliaia di ebook, ma è possibile sfruttare anche l’archiviazione gratuita sul cloud. La batteria consente di leggere mezz’ora al giorno con wireless disattivato per sei settimane.

Amazon Fire HD 8 (79,99 euro)

Anche il Fire HD 8 può essere utilizzato per la lettura degli ebook. Essendo però un tablet con schermo da 8 pollici (1280×800 pixel), processore quad core a 1,3 GHz, 16/32 GB di storage, fotocamere e altoparlanti Dolby Atmos è sicuramente più adatto alla visualizzazione di contenuti multimediali, come quelli offerti da Prime Video, oltre che all’esecuzione dei numerosi giochi presenti sullo store di Amazon e alla riproduzione dei brani musicali. Anche per questo prodotto lo sconto è di 30 euro rispetto al prezzo originario.

Amazon Fire 7 (49,99 euro)

Il Fire 7 è il tablet Amazon più venduto. In occasione del Black Friday il prezzo è stato ridotto di 20 euro, quindi con una spesa minima è possibile acquistare un dispositivo completo che permette di navigare su Internet e accedere ai servizi dell’azienda di Seattle. La dotazione hardware è ovviamente inferiore a quella del Fire HB 8: schermo da 7 pollici con risoluzione di 1024×600 pixel, processore quad core a 1,3 GHz e 8/16 GB di storage, espandibili con schede microSD.