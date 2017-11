Black Friday: sconti Amazon per notebook e tablet

Luca Colantuoni,

Chi cerca notebook o tablet a prezzi accessibili può approfittare delle offerte che Amazon propone in occasione della settimana del Black Friday. In particolare, fino alle 24 di oggi è possibile acquistare il recente HP Pavilion 15 e il tablet Huawei MediaPad T3 con uno sconto del 20%. Fino al Cyber Monday (27 novembre) è disponibile anche un notebook HP più economico e lo Huawei MediaPad M2 da 10 pollici con connettività LTE.

Notebook HP

Il notebook HP Pavilion 15-cc507nl (in offerta su Amazon a 719 euro) possiede un telaio in alluminio e uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e angolo di visuale pari a 178 gradi. Quando aperto la tastiera retroilluminata viene sollevata, in modo da garantire un comfort migliore durante la digitazione. La dotazione hardware comprende un processore Intel Core i5-7200U, 12 GB di RAM, SSD da 256 GB, scheda video NVIDIA GeForce 940MX con 2 GB di memoria dedicata, tre porte USB 3.1, uscita HDMI, slot SD, altoparlanti stereo B&O Play e sistema operativo Windows 10. Lo sconto per il Pavilion 15-cc507nl è valido solo oggi.

HP 15-bs000nl (in offerta su Amazon a 329 euro) è invece un notebook entry level con display da 15,6 pollici (1366×768 pixel), processore Intel Pentium N3710, 4 GB di RAM, hard disk da 500 GB, tre porte USB, uscita HDMI e masterizzatore DVD. Questo prodotto verrà offerto a prezzo scontato fino al 27 novembre.

Tablet Huawei

Amazon propone due tablet del produttore cinese in offerta. Il più economico è lo Huawei MediaPad T3 (in offerta su Amazon a 79 euro) con telaio in alluminio, schermo da 7 pollici (1024×600 pixel), processore quad core MediaTek MT8127, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, fotocamere da 2 megapixel e modulo 3G. Si tratta quindi di un dispositivo più costoso del Fire 7 di Amazon, ma con una migliore qualità costruttiva. Lo sconto del 20% per il MediaPad T3 è valido fino alle 24 di oggi.

Lo Huawei MediaPad M2 (in offerta su Amazon a 235 euro) ha invece caratteristiche superiori. Il tablet possiede infatti un display da 10,1 pollici e integra un processore octa core Kirin 930, affiancato da 3 GB di RAM e 64 GB di storage. La dotazione hardware comprende inoltre fotocamere da 13 e 5 megapixel, slot microSD, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0, GPS e LTE, quattro altoparlanti con tecnologia Clari-Fi di Harman Kardon e lettore di impronte digitali. Il MediaPad M2 rimarrà in offerta fino al 27 novembre.