Black Friday, sconti Amazon sulle smart home

Filippo Vendrame,

La settimana del Black Friday di Amazon parte con molte opportunità per la casa, per tutti coloro che vogliono puntare sulle soluzioni per le smart home per migliorare l’efficienza delle loro abitazioni. Trattasi di prodotti notoriamente molto costosi ma che, grazie alle offerte del venerdì nero di Amazon, possono diventare con maggior facilità alla portata delle tasche degli italiani. Una casa maggiormente intelligente è anche una casa più efficiente, a tutto vantaggio dei consumi energetici, della salute e della sicurezza.

Black Friday, sconti sulle smart home

I moderni prodotti che rendono le case più smart permettono di migliorare la qualità della vita nelle abitazioni. I termostati intelligente garantiscono, come quelli di Nest, una migliore ottimizzazione del riscaldamento, soprattutto se possono gestire diverse zone della casa in maniera indipendente e se possono essere controllati anche da remoto attraverso un’app.

Sensori ed allarmi, invece, possono migliorare la sicurezza delle abitazioni, soprattutto se c’è la possibilità di gestirli da remoto, magari attraverso una comoda app per smartphone. Prodotti come i campanelli intelligenti, invece, permettono di avvisare le persone che qualcuno sta suonando alla porta anche quando non si sente lo squillo del campanello. Le soluzioni smart per la casa, per migliorare sicurezza e il confort della vita, in offerta su Amazon per il Black Friday, possono rappresentare un buon interessante investimento per il futuro.