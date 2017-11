Black Friday, tanti sconti sui migliori router

Filippo Vendrame,

Il Black Friday di Amazon propone molte interessanti opportunità di risparmio per quanto concerne i migliori router, per creare un’efficiente rete casalinga per i propri PC, smartphone e tablet a costi contenuti. Realizzare una rete LAN o wireless a casa non è molto complesso, soprattutto oggi, grazie ai moderni router. Tuttavia, scegliere il giusto modello può non essere semplice perché quelli che offrono qualche funzionalità avanzata possono arrivare a costare abbastanza.

Black Friday: router in offerta

Il Black Friday di Amazon può essere la giusta occasione per poter cambiare router con un modello più performante, magari dotato di doppia banda wireless o di funzionalità intelligenti.

Prodotti che, grazie a questi sconti, possono risultare più facilmente accessibili per le tasche degli italiani. Puntare su di un buon router di ultima generazione, infatti, può consentire di migliorare il livello di connettività della propria linea ADSL e di ottimizzare l’estensione del segnale WiFi nell’abitazione, evitando problemi di stabilità di linea nelle zone più lontane. Le seguenti offerte sono valide sino alla mezzanotte di oggi 20 novembre e permettono di ottenere sconti importanti anche superiori al 50% in alcuni casi.