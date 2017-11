Black Friday Week: musica e dintorni su Amazon

Marco Grigis,

La tanto attesa settimana del Black Friday è finalmente arrivata: questo venerdì, così come da tradizione anglosassone da qualche anno sbarcata in Italia, arriva il Venerdì Nero degli sconti prima del Natale. E Amazon, il popolare portale di commercio elettronico, ha deciso di anticipare i tempi con numerose offerte già dalla giornata di oggi. Un’occasione unica per tutti gli appassionati di musica, i quali potranno approfittare sia di album che di dispositivi e strumenti. Quali sono gli sconti migliori?

Le offerte della settimana del Black Friday di Amazon sono ovviamente aperte a tutti, ma si potrà approfittare di spese decisamente ridotte qualora si fosse in possesso di un abbonamento Prime. Per poco meno di 20 euro l’anno, gli acquirenti potranno approfittare della spedizione gratuita su migliaia di prodotti, con tempi di consegna rapidissimi. A questo, si aggiunge la possibilità di accedere allo streaming di Prime Video, con alcune delle serie di culto del momento, nonché fruire di vari servizi sulla nuvola per l’archiviazione delle proprie fotografie. In ambito musicale, la settimana parte proprio con un’offerta sullo streaming: 3 mesi di Amazon Music Unlimited a soli 99 centesimi.

Vinili e giradischi

Il 2017 verrà certamente ricordato come l’anno dell’esplosione massima del vinile, con sempre più appassionati pronti a tornare sui caldi lidi dell’ascolto analogico, in contrasto con i più immediati file digitali. Amazon ha deciso di lanciare una piccola proposta dedicata, che stringa l’occhiolino non solo agli appassionati, ma anche e soprattutto a chi volesse avvicinarsi per la prima volta a questo universo. Di seguito, gli sconti per il 20 novembre e per la vetrina settimanale:

1byone, giradischi vintage a cinghia (48.74 euro, sconto 25%): una soluzione entry-level, e dall’estetica che rimanda a tempi passati, per rispolverare la propria collezioni di vinili e tradurla in MP3 tramite il supporto USB;

(48.74 euro, sconto 25%): una soluzione entry-level, e dall’estetica che rimanda a tempi passati, per rispolverare la propria collezioni di vinili e tradurla in MP3 tramite il supporto USB; Numark PT01, giradischi portatile per scratchare on the road (119.99 euro): un all-in-one di facile trasporto, dotato di altoparlanti, per giocare con lo scratch anche in mobilità, grazie a uno scratch-slide orientabile e alla possibilità di adattamento per i mancini;

per scratchare on the road (119.99 euro): un all-in-one di facile trasporto, dotato di altoparlanti, per giocare con lo scratch anche in mobilità, grazie a uno scratch-slide orientabile e alla possibilità di adattamento per i mancini; 1byone, giradischi vintage con altoparlante Bluetooth (89.98 euro): una soluzione domestica ed economica, con struttura in legno, altoparlanti incorporati e possibilità di convertire i propri dischi in file digitali.

con altoparlante Bluetooth (89.98 euro): una soluzione domestica ed economica, con struttura in legno, altoparlanti incorporati e possibilità di convertire i propri dischi in file digitali. Vinili selezionati in sconto (25% in meno): da Renato Zero ai Modà, tanti vinili in offerta a partire da oggi, con una riduzione del 25% sul prezzo di listino.

Strumenti musicali

Non solo ascolto di musica, ma anche produzione, per trasformarsi da casa negli artisti di domani. Amazon, anche in questo caso, avvia la settimana del Black Friday con diverse proposte. Eccone alcune:

RockJam RJ661 Piano Digitale 61 Tasti (69.99 euro, offerta a tempo): tutto il necessario per produrre musica a casa, grazie a un piano digitale completo di personalizzazioni, sgabello e cuffie;

(69.99 euro, offerta a tempo): tutto il necessario per produrre musica a casa, grazie a un piano digitale completo di personalizzazioni, sgabello e cuffie; Chitarra Elettrica Rockjam Rjegpkg (99.99, fino a esaurimento): una soluzione completa per chi volesse avvicinarsi all’universo della chitarra elettrica, con amplificatore, capotasto, accordatore, stand e custodia da viaggio.

(99.99, fino a esaurimento): una soluzione completa per chi volesse avvicinarsi all’universo della chitarra elettrica, con amplificatore, capotasto, accordatore, stand e custodia da viaggio. RockJam RJ105-MB Drum Set (119.99 euro, offerta a tempo): una batteria completa, di colore blu e a 7 elementi, per essere sempre a ritmo di musica.

Riproduzione musicale

Infine, non può mancare qualche utile strumento per la riproduzione musicale, sia in casa che in movimento, ad esempio nell’abitacolo della propria vettura. Ecco qualche proposta per non perdere mai il piacere di ascoltare il proprio brano preferito: