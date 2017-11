HomePod di Apple posticipato a inizio 2018

Marco Grigis,

HomePod, lo speaker multimediale di Apple, non giungerà nei negozi prima dell’inizio del 2018. È la stessa società di Cupertino a confermarlo, in una nota inoltrata a MacRumors e altre testate statunitensi, sottolineando qualche settimana di ritardo rispetto alla preventivata data di dicembre. Al momento, non sono note nel dettaglio le ragioni di questo posticipo.

HomePod è stato presentato la scorsa estate, durante la WWDC 2017. Il dispositivo, dalle forme coniche e proposto sia nella variante nera che bianca, si propone di diventare l’hub musicale e informativo della casa, ripensando l’universo dei tanti smart speaker già disponibili sul mercato. Grazie all’inclusione di un chipset A8, e del pieno supporto a Siri, il sistema si avvale di un complesso network di altoparlanti e tweeter, pensati per gestire il suono in modo intelligente a seconda delle caratteristiche fisiche della stanza d’ascolto. Un’esperienza a 360 gradi con un solo prodotto, di conseguenza, grazie all’impiego del machine learning e di molto altro. Naturalmente, in pieno stile smart speaker, non manca il supporto a Siri e agli altri dispositivi mobile della linea targata mela morsicata.

Proprio durante la WWDC di giugno, Apple aveva annunciato una disponibilità del prodotto a partire dal mese di dicembre, almeno in alcune nazioni del globo. La società deve aver tuttavia accumulato qualche ritardo, poiché l’altoparlante intelligente non sarà acquistabile prima dell’inizio del prossimo anno. Così ha spiegato il gruppo in una nota:

Non vediamo l’ora le persone possano provare HomePod, l’innovativo speaker wireless di Apple per la case, ma abbiamo bisogno di un po’ più di tempo prima che sia pronto per i consumatori. Incominceremo la distribuzione negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Australia a inizio 2018.

HomePod costerà negli USA 349 dollari, mentre non è ancora noto il prezzo per l’Italia, considerato come lo Stivale non sia incluso nella prima tornata di vendita. Non resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti dalla California.