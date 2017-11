Honor 6A Pro disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese aveva annunciato in Cina il nuovo Honor 6A, arrivato in Italia nel mese di luglio. Anche la versione con lettore di impronte digitali e una maggiore dotazione di memoria, ovvero Honor 6A Pro, è ora disponibile nel nostro paese. Al momento viene offerto unicamente dall’operatore Tre in abbinamento ai piani tariffari PLAY e ALL-IN.

Honor 6A Pro, come tutti i recenti smartphone del produttore, possiede un telaio in alluminio, rifinito con un processo di sabbiatura che ha permesso di ottenere una cover posteriore piacevole al tatto. Lo schermo da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) offre la modalità Eye Comfort che riduce l’emissione della luce blu, in modo da non affaticare la vista. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 430, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB.

Per la fotocamera posteriore è stato scelto un sensore da 13 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS e LTE con supporto dual SIM. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali sul retro, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB 2.0 e una batteria da 3.020 mAh che permette di raggiungere le 32 ore di conversazione, 16 ore di visualizzazione video HD, 8 ore di navigazione in 4G e 47 ore di ascolto musicale.

Il sistema operativo è Android 7.0 Nougat con interfaccia EMUI 5.1. Honor 6A Pro è disponibile in tre colorazioni: oro, argento e grigio. Lo smartphone viene offerto da Tre in abbinamento alle tariffe PLAY Special e ALL-IN Start/Prime con addebito su carta di credito o conto corrente.