Honor V10, display FullView da 6 pollici e Oreo

Il produttore cinese ha organizzato un evento per il 28 novembre, durante il quale verrà annunciato il nuovo Honor V10. Lo smartphone, che dovrebbe arrivare in Europa come Honor 9 Pro, avrà specifiche simili allo Huawei Mate 10 Pro, ma un prezzo decisamente più basso.

Le indiscrezioni trapelate finora non hanno permesso di conoscere le caratteristiche complete dello smartphone. Un esperto di XDA Developers ha scoperto nel firmware di Honor V10 alcune interessanti informazioni relative alla dotazione hardware e software. Il phablet avrà uno schermo LCD FullView da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) e rapporto di aspetto 18:9, in pratica lo stesso del Mate 10 Pro. La capacità della batteria sarà invece inferiore (3.750 contro 4.000 mAh). Non mancheranno lo slot microSD e il jack audio da 3,5 millimetri, assente nel Mate 10 Pro.

Altre possibili specifiche sono le seguenti: processore octa core Kirin 970, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, fotocamera frontale da 13 megapixel, dual camera posteriore con sensori da 16 e 20 megapixel (l’ottica non è Leica), telaio unibody in alluminio (senza certificazione IP67/68).

Per quanto riguarda il sistema operativo installato non ci sono dubbi: Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Honor V10 verrà offerto in diverse varianti, tra cui quella destinata ai mercati internazionali.