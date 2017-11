MediaWorld lancia il Total Black Friday

Filippo Vendrame,

Il Black Friday arriva anche in casa MediaWorld. La catena di elettronica ha lanciato ufficialmente la sua personale iniziativa “Total Black Friday“. Nello specifico, da oggi 20 novembre, sino al prossimo 26 novembre, MediaWorld offrirà ogni giorno alcune speciali scontistiche che andranno a toccare alcuni prodotti legati al mondo dell’High Tech.

In particolare, oggi, tra le prime offerte disponibili, MediaWorld propone l’hoverboard I-Bike al concorrenziale prezzo di soli 139 euro. Un prodotto che, visto il prezzo, farà decisamente gola a molti ragazzi. Per gli amanti della musica, la catena di elettronica propone lo speaker wireless Bose SoundLink Micro Black al prezzo di 99,99 euro. Per chi cerca una soluzione smart e connessa per le pulizie di casa, potrebbe voler approfittare dello sconto sul robot domestico per la pulizia della casa della Neato al prezzo di 329 euro. Per chi cerca un nuovo smartphone, MediaWorld sconta l’apprezzato Wiko Freddy White al prezzo di appena 69,99 euro.

Per gli interessati, l’auspicio è quello di sbrigarsi, perché domani le offerte saranno diverse e solo i più rapidi potranno approfittare di questi sconti giornalieri.

Tuttavia, accanto a queste offerte sempre nuove, MediaWorld ha lanciato una piccola vetrina di promozioni legate al gaming che saranno sempre valide sino al prossimo 26 novembre, vigilia della ricorrenza del Cyber Monday.

Per tutta questa settimana, il Kit PlayStation VR con PlayStation Camera e due giochi è offerto a 299 euro. Prezzo di 29,99 euro per il gioco “Gran Turismo Sport” per PS4. Per Xbox One, invece, il gioco “Call of Duty WWII” è venduto al prezzo di 49,99 euro.

Infine, per tutto il periodo della promozione, sconti del 50% su tutti i film in DVD e Blu-Ray.

Le promozioni per il Black Friday, comunque, continuano anche altrove. Gli interessati a cercare qualche buona offerta speciale potranno, per esempio, puntare sulle promozioni di Amazon che come anno sconterà migliaia di prodotti.