Samsung rilascia Tizen 3.0 per Gear S3

Luca Colantuoni,

Il Gear S3, disponibile nelle versioni Classic e Frontier, è uno degli smartwatch più venduti tra quelli presenti sul mercato. Samsung ha ora avviato la distribuzione dell’aggiornamento a Tizen 3.0, sotto forma di Value Pack, che aggiunge numerose funzionalità, molte delle quali già offerte dal recente Gear Sport, sul quale è istallata la stessa versione del sistema operativo.

Dopo aver installato il Value Pack (circa 258 MB), gli utenti potranno utilizzare il Gear S3 per monitorare i battiti cardiaci con una maggiore precisione durante l’attività sportiva. È possibile controllare il proprio peso mediante la funzionalità “nutrition management” che consente di aggiungere le calorie dei cibi consumati e verificare gli obiettivi giornalieri. L’orologio può essere sfruttato anche per visualizzare i contenuti sulla TV.

Galleria di immagini: Samsung Gear S3, le immagini

Tizen 3.0 migliora inoltre le funzionalità di comunicazione. È possibile aggiungere un contatto e creare un evento direttamente dallo smartwatch, visualizzare e modificare un promemoria creato sullo smartphone collegato al Gear S3. Gli utenti possono infine controllare i dispositivi IoT compatibili con la nuova app Samsung Connect. L’orologio digitale funziona inoltre come controller per le presentazioni PowerPoint e per il visore Gear VR.

Il Value Pack include anche vari miglioramenti per l’interfaccia. I widget sono stati ottimizzati per sfruttare al massimo il display circolare e mostrare più informazioni. È stata aggiunta una banda intorno al perimetro per visualizzare un testo specifico, come i nomi dei contatti e le condizioni del tempo. Ruotando la cornice più lentamente o più velocemente si possono vedere più o meno informazioni (ad esempio una, quattro o sette watch face). La cornice può essere sfruttata anche per inviare una risposta veloce ad un messaggio. L’update può essere scaricato tramite l’app Samsung Gear.