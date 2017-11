Xiaomi debutta su Amazon Italia

Filippo Vendrame,

Giusto in tempo per il Black Friday, gli smartphone di Xiaomi hanno debuttato ufficialmente all’interno di Amazon Italia. Il noto ed apprezzato produttore cinese di smartphone Android arriva ufficialmente in Italia dopo che nei giorni scorsi era sbarcato in Europa e precisamente in Spagna. La scelta di lanciare i suoi prodotti su Amazon Italia non è un caso vista la grande vetrina che il noto eshop può offrire al produttore cinese. Da capire se in futuro i prodotti di Xiaomi potranno essere acquistati altrove, magari anche nei negozi fisici.

Per il Black Friday, dunque, tra i prodotti che potranno acquistare gli italiani ci saranno anche gli smartphone di Xiaomi. In realtà, il produttore cinese ha portato al debutto solamente una manciata dei suoi smartphone, ma trattasi di alcuni tra i suoi prodotti più noti che sicuramente faranno felici tutti gli appassionati del brand che sino ad ora erano costretti a ricorrere ai canali degli importatori con tutte le problematiche del caso, anche lato garanzia. Trattandosi di prodotti venduti e spediti da Amazon, infatti, assistenza e garanzia saranno garantite.

Gli smartphone del produttore cinese arrivati ufficialmente su Amazon Italia sono Mi A1 (in offerta su Amazon a 279 euro), Redmi Note 4 (in offerta su Amazon a 234 euro) e Redmi 4X (in offerta su Amazon a 151 euro). Possibile che in futuro l’offerta sia ampliata, ma al momento gli interessati potranno scegliere tra questi tre modelli.

A questo punto, con il Black Friday alle porte, sarà interessante scoprire se questi prodotti potranno essere oggetto da subito di qualche sconto.

Da evidenziare, che le schede prodotto di questi smartphone specificano che saranno ufficialmente disponibili a partire dal 23-24 novembre. Chi li acquisterà oggi, dunque, dovrà attendere un paio di giorni per riceverli a casa.