YI Action Cam 4k su Amazon prima del Black Friday

Floriana Giambarresi,

Il Black Friday 2017 di Amazon parte ufficialmente il 24 novembre con il colosso statunitense pronto a lanciare migliaia di offerte dedicate agli utenti italiani. Sono però già da oggi disponibili alcuni prodotti in sconto, tra cui la Xiaomi YI 4K, una action camera di ottima qualità con custodia impermeabile generalmente in vendita a 249 euro ma proposta in giornata odierna con un fortissimo ribasso.

La scelta di una action cam per catturare le performance di attività e sport estremi, ma anche ricordi delle vacanze e dei momenti di festa trascorsi in compagnia delle persone care, è sempre più una soluzione in voga. Grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo che ormai li caratterizzano e alle esclusive funzionalità di cui sono dotati, tali dispositivi sono infatti molto apprezzati tra gli utenti. Lo dimostrano le numerosissime alternative alla popolare gamma GoPro proposte dai produttori durante gli ultimi anni, che hanno introdotto sul mercato action cam di ogni genere, dedicate a un pubblico di sportivi ma anche a un pubblico casuale.

Tra le migliori soluzioni in termini di funzionalità e caratteristiche si ha proprio la Xiaomi Yi 4K, una action camera con sensore Sony IMX377 da 12 megapixel e apertura focale f/2.8 con ampiezza di 155 gradi capace di registrare video a risoluzione 4K/30fps, 1080p/120fps e 720p/240fps.

Nello specifico, le modalità selezionabili per la cattura dei filmati sono le seguenti:

4K – (3840 x 2160) – 30 fps (25 fps)

2.7K – (2560 x 1920) – 60/30 fps (50/25 fps)

1440p – (1920 x 1440) – 60/30 fps (50/25 fps)

1080p – (1920 x 1080) – 120/60/30 fps (100/50/25 fps)

960p – (1280 x 960) – 120/60 fps (100/50 fps)

720p – (1280 x 720) – 240 fps (200 fps)

480p – (848 x 480) – 240 fps (200 fps).

Il chipset Ambarella A9SE75 che supporta il sensore è basato sulla soluzione A9 dual-core da 1 GHz consentendo pertanto ottime prestazioni, e non manca un modulo Wi-Fi che permette di connettere il dispositivo a uno smartphone iOS o Android per avviarlo e controllarne le impostazioni da remoto.

6,2 cm X 4,1 cm X x 2,1 cm di spessore, 95 grammi di peso senza batteria e un design accattivante, Xiaomi Yi 4K include al suo interno una batteria da 1400 mAh capace di garantire una buona autonomia d’utilizzo – fino a 120 minuti in 4K per singola ricarica – ed è provvista di un display touchscreen LCD da 2,2 pollici con risoluzione da 640 x 360 pixel, realizzato con tecnologia Gorilla Glass per resistere a urti e graffi. Tramite l’ampio schermo si ha così la possibilità di verificare in tempo reale la messa a fuoco e avere un’anteprima di ciò che si sta catturando, ma anche di lavorare con le impostazioni e le modalità a disposizione dell’utente.

L’action camera di Xiaomi viene offerta insieme a una custodia waterproof che permette di utilizzarla in acqua fino a 40 metri di profondità, garantendo comunque la riuscita di fotografie e video ad alta definizione. Trattasi dunque di una soluzione che garantisce portabilità massima, video fluidi e definiti e comparto fotografico di livello, che Amazon propone infatti oggi tra le proprie offerte in vista dell’attesissimo Black Friday e che consiglia anche come uno dei possibili migliori regali di Natale.