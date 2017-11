Black Friday: notebook Acer e ASUS in offerta

Luca Colantuoni,

Da oggi e fino al 26 novembre è possibile acquistare su Amazon alcuni notebook a prezzo scontato, usufruendo delle offerte attivate in occasione della settimana dedicata al Black Friday. Tra i modelli più interessanti ci sono due Acer Aspire e due ASUS VivoBook, tutti con schermo da 15,6 pollici e processori Intel. Fino al 23 novembre è valida inoltre la promozione di Microsoft che permette di ottenere 200 euro di rimborso per il vecchio notebook.

Acer Aspire

Il notebook Acer Aspire A515-51G-52LV (in offerta su Amazon a 636 euro) possiede uno schermo da 15,6 pollici (1366×768 pixel) e integra un processore Intel Core i5-7200U a 2,5 GHz. La dotazione hardware comprende anche 8 GB di RAM, hard disk da 1 TB, scheda video NVIDIA GeForce 940MX con 2 GB di memoria dedicata, connettività WiFi 802.11ac e Gigabit Ethernet, due porte USB 2.0, una USB 3.0 e una 3.1 Type-C, uscita HDMI, card reader SD, altoparlanti stereo, webcam HD e batteria da 3.220 mAh con autonomia massima di sette ore. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Il secondo modello, disponibili nei colori rosso (in offerta su Amazon a 339 euro) e blu (in offerta su Amazon a 339 euro), appartiene alla serie Aspire 3, quindi le specifiche sono inferiori: schermo da 15,6 pollici (1366×768 pixel), processore Intel Celeron N3350, 4 GB di RAM, hard disk da 1 TB, connettività WiFi 802.11ac e Gigabit Ethernet, due porte USB 2.0 e una 3.0, uscita HDMI, card reader SD, webcam e batteria da 4.810 mAh con autonomia di 6,5 ore.

ASUS VivoBook

In alternativa ai due Acer Aspire è possibile acquistare due ASUS VivoBook con caratteristiche migliori. Il VivoBook A556UR-XO519T (in offerta su Amazon a 629 euro) possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione di 1366×768 pixel. La dotazione hardware comprende un processore Intel Core i5-7200U, 8 GB di RAM, hard disk da 1 TB, schede video NVIDIA GeForce GT930MX con 2 GB di memoria dedicata e masterizzatore DVD.

Il VivoBook A541UA-GQ1445T (in offerta su Amazon a 419 euro) è un modello più economico con schermo da 15,6 pollici (1366×768 pixel), processore Intel Core i3-6006U, 4 GB di RAM, hard disk da 500 GB e masterizzatore DVD. Entrambi i notebook di ASUS hanno porte USB 2.0 e 3.0, uscite VGA e HDMI. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Promozione Microsoft

Due dei quattro notebook in offerta su Amazon possono essere acquistati a prezzo ancora più basso (l’importo minimo è 500 euro), grazie alla promozione di Microsoft. Gli utenti possono infatti rottamare il vecchio dispositivo (massimo 10 anni di età, funzionante e completo di ogni componente) e ricevere 200 euro di rimborso. Tutti i dettagli sono indicati nella pagina dedicata.