Black Friday: gli accessori Anker per la musica

Floriana Giambarresi,

Soltanto per oggi su Amazon, in apertura dell’attesissimo Black Friday 2017, è possibile acquistare in offerta quattro accessori Anker per amplificare la musica da un qualsiasi dispositivo e per ascoltare le proprie playlist preferite in mobilità. Trattasi degli speaker portatili economici della gamma SoundCore e delle cuffie wireless sportive Soundbuds Slim.

Proposto al prezzo di 69 euro, l’altoparlante Bluetooth Anker SoundCore Boost è uno speaker caratterizzato da un doppio altoparlante e una coppia di subwoofer per un totale di 20W di suono emesso ad alta qualità. Dotato di tecnologia BassUp e di una batteria capace di garantire un’autonomia fino a 12 ore (250 brani) che si ricarica via USB, lo speaker è resistente all’acqua e dispone di un corpo dal design classico e minimalista, particolarmente leggero e portatile.

In offerta a 22 euro vi è poi Anker SoundCore Mini, uno speaker Bluetooth dal corpo di forma cubica molto piccolo che colpisce per la tascabilità in rapporto alla potenza sonora, davvero elevata, grazie al driver da 3W e al subwoofer passivo in dotazione. La cassa è in alluminio spazzolato ed è presente un microfono che consente di utilizzare l’altoparlante anche nelle chiamate in vivavoce. Anche in questo caso, la batteria permette di essere ricaricata in poco tempo, assicurando fino a 12 ore di riproduzione della musica.

Si prosegue con la promozione odierna dedicata a un altro speaker Anker senza fili, con microfono incorporato e doppia cassa: sempre parte della gamma Anker SoundCore, si contraddistingue per una durata di riproduzione dell’audio che si estende fino a ben 24 ore di autonomia (500 brani) per singola ricarica. Fornito in colorazione blu, è compatibile con tutti i dispositivi Bluetooth ed è acquistabile in giornata su Amazon al prezzo di 29 euro.

Ultime ma non per importanza, le cuffie sportive Anker Soundbuds Slim, auricolari wireless leggeri e senza fili capaci di resistere all’acqua. 6mm, design dal peso piuma, gommini EarTips e gancetti EarHooks intercambiabili, queste cuffie si adattano a ogni orecchio e permettono di ascoltare la musica fino a 7 ore per singola ricarica e di effettuare chiamate telefoniche, grazie al microfono in dotazione. Al momento, su Amazon costano 19 euro.