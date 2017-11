Black Friday Amazon, videogiochi per bambini

Filippo Vendrame,

Tra la moltitudine di offerte speciali della settimana del Black Friday di Amazon ci sono anche alcune interessanti proposte per i ragazzi più giovani che si dilettano a giocare ai videogiochi sulla console Xbox One dei loro genitori o dei loro fratelli maggiori. Giochi tarati per la loro età ma non per questo meno divertenti di quelli canonici e più sofisticati che è possibile acquistare per le console di Microsoft.

Black Friday, videogiochi per bambini in offerta

Amazon propone da oggi 21 novembre e sino al prossimo 27 novembre, i titoli “Super Luckys Tale“, “Disney Adventures – Definitive Edition“, “Pixar Rush – Definitive Edition” e “Zoo Tycoon – Definitive Edition” per Xbox One in saldo. Super Lucky’s Tale è un gioco platform per tutte le età che segue le vicende di Lucky che dovrà trovare il modo di aiutare sua sorella a salvare il prezioso Book of Ages dalle grinfie di Jinx. In Disney Adventures, invece, i ragazzi potranno visitare Disneyland come se si trovassero effettivamente in loco. Non mancano anche tante piccole mini avventure con i principali personaggi del parco.

In Pixar Rush i più piccini potranno visitare i mondi di sei film della Pixar unendosi ad alcuni dei personaggi più famosi per risolvere enigmi e rompicapi. Infine, in Zoo Tycoon, i giocatori dovranno creare da zero il loro zoo. Trattandosi di un gestionale, dovranno progressivamente ampliare il loro zoo, gestendo ogni aspetto, dal mantenimento degli animali sino alla creazione di bar e ristoranti per i visitatori. Un ottimo gioco sia per i più piccini che per i ragazzi. E per chi volesse gestire questi giochi al meglio, il Black Friday di Amazon sconta sino al prossimo 26 novembre il controller Xbox One Elite.