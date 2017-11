Black Friday: Call of Duty WWII per PS4 e Xbox One

Cristiano Ghidotti,

Quale occasione migliore del Black Friday per mettere mano ad alcuni dei giochi AAA di recente uscita a prezzo scontato? Tra quelli proposti da Amazon questa settimana c’è anche Call of Duty: WWII, nuovo capitolo della serie sparatutto sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision, che ripropone le iconiche battaglie della seconda guerra mondiale.

Per la settimana del Black Friday, il titolo è proposto in offerta nelle versioni per PS4 (in offerta su Amazon a 54 euro) e per Xbox One (in offerta su Amazon a 54 euro). Nel prezzo è incluso il DLC Nazi Zombie Camo. La campagna principale racconta la storia di una giovane recluta della Prima Divisione Fanteria americana, impegnata nella battaglia del D-Day. Dopo essere sopravvissuto alle trincee della Normandia, il soldato e la sua squadra sono chiamati a sfondare le linee nemiche in scontri ambientati all’interno di contesti storici reali come quello della Foresta di Hürtgen e l’Offensiva delle Ardenne, fino a raggiungere il cuore della Germania e l’impero nazista. Va precisato che il titolo è stato sviluppato per sfruttare al meglio l’enorme potenza di calcolo offerta dalle console di ultima generazione PlayStation 4 Pro e Xbox One X.

Non manca nemmeno la modalità Zombie, tanto apprezzata dai giocatori negli scorsi capitoli della serie. Questa volta si tratta di un’avventura da affrontare in cooperativa, come sempre ricca di colpi di scena e momenti che faranno letteralmente balzare il giocatore dalla sedia.