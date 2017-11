Black Friday, DJI Phantom 4 Pro Plus in offerta

Filippo Vendrame,

La settimana delle offerte di Amazon per il Back Friday è iniziata ed il colosso dell’ecommerce non ha già fatto mancare centinaia di promozioni molto allettanti in tantissime categorie di prodotti. Per chi ama la fotografia aerea, a partire da oggi 21 novembre e sino al prossimo 26 novembre, il colosso dell’ecommerce sconterà il DJI Phantom 4 Pro Plus ad un prezzo davvero molto interessante. Trattasi di un drone che strizza l’occhio ai professionisti della fotografia che intendono immortalare le più belle scene da una prospettiva diversa dal solito.

Un prodotto, dunque, particolarmente indicato per che ama scattare foto dall’alto o registrare video da un punto di vista molto differente rispetto al solito. Viste le sue specifiche tecniche estremamente elevate, trattasi di un prodotto indicato solamente a chi intende farne un uso a 360 gradi. La base tecnica del DJI Phantom 4 Pro Plus è quella del DJI Phantom 4 Pro con l’aggiunta di un radiocomando con un display integrato. In questo modo non sarà necessario dover utilizzare il proprio smartphone o il proprio tablet pc per controllare le attività del drone.

Il DJI Phantom 4 Pro Plus dispone di un sistema di evitamento degli ostacoli che lavora in maniera molto sofisticata permettendo di rilevare a 360 gradi ogni tipologia di ostacolo. Il volo, dunque, dovrebbe risultare molto più sicuro. Il drone dispone anche di diverse modalità di volo tra cui la modalità sport che permette di raggiungere e superare i 70 Km/h.

L’autonomia di volo media raggiunge i 30 minuti circa per singola ricarica. Ma il vero punto di forza del DJI Phantom 4 Pro Plus è la sua fotocamera, stabilizzata, dotata di un sensore da 2 pollici e 20 MP, con 12 stop di dynamic range per catturare il massimo dei dettagli anche con poca luce. Il drone è in grado di catturare video alla risoluzione massima di 4K.