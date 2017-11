Black Friday: Gran Turismo Sport (PS4) in offerta

Cristiano Ghidotti,

Pubblicato solo un mese fa come esclusiva di lusso del catalogo PS4, la simulazione automobilistica Gran Turismo Sport è oggi tra i giochi scontati su Amazon per la settimana del Black Friday. È possibile acquistare la versione standard del titolo (in offerta su Amazon a 33 euro) con una riduzione di prezzo del 50% circa e lanciarsi così nelle gare su quattro ruote proposte da Polyphony Digital.

È il settimo capitolo della serie, da sempre vero e proprio valore aggiunto del brand PlayStation, capace di scalare le classifiche di vendita a livello globale fin dal day one. Per tutti coloro in possesso di una PS4 Pro c’è inoltre la possibilità di sfruttare la potenza di calcolo della console di ultima generazione per godere di un comparto grafico a risoluzione Ultra HD (4K), in modalità HDR e con una fluidità saldamente ancorata a 60 fps. Il parco auto proposto include oltre 150 modelli riprodotti fedelmente sulla base di quelli reali in commercio: Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Audi, BMW, Bugatti, Chaparral, Chevrolet, Citroën, Daihatsu, Dodge, Ferrari, Fittipaldi Motors, Ford, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, MINI, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Subaru, Toyota e Volkswagen.

Gran Turismo Sport offre il supporto nativo alla realtà virtuale, per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e immersiva, in prima persona direttamente all’interno dell’abitacolo, grazie alla compatibilità con PlayStation VR di Sony. Chi non ne è in possesso può approfittare del bundle proposto sempre in occasione del Black Friday (in offerta su Amazon a 299 euro) che contiene al suo interno il visore, la PS Camera, il titolo VR Worlds e la simulazione automobilistica.