Black Friday: offerte Amazon per il fitness

Luca Colantuoni,

Per il secondo giorno della settimana, che si conclude con l’atteso Black Friday, Amazon propone tre interessanti dispositivi per il fitness e il tempo libero. Si tratta del recente Samsung Gear Fit2 Pro, un ottimo smartband con display AMOLED, dell’orologio con GPS Polar V800 e del TomTom Touch Cardio, un braccialetto con cardiofrequenzimetro. Il gadget di Samsung sarà in vendita fino al 27 novembre (Cyber Monday).

Samsung Gear Fit2 Pro

Il Gear Fit2 Pro è un sofisticato fitness tracker con schermo rettangolare curvo da 1,5 pollici, in grado di resistere all’acqua fino ad una profondità di 50 metri (circa 5 atmosfere). La dotazione hardware comprende un processore dual core a 1 GHz, 512 MB di RAM, 4 GB di storage, batteria da 200 mAh, accelerometro, giroscopio, barometro e cardiofrequenzimetro. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 e GPS. Il dispositivo è in grado di avviare la registrazione dei diversi parametri, rilevando automaticamente il tipo di sport. L’utente può anche utilizzare il player musicale per ascoltare i brani scaricati da Spotify. Il Gear Fit2 Pro è disponibile nelle colorazioni nero e nero/rosso ad un prezzo di 174,99 euro.

Polar V800

Il Polar V800 è un “training computer” con GPS e cardiofrequenzimetro indirizzato ad atleti professionisti e semplici appassionati di sport. Il dispositivo possiede una cassa in alluminio e acciaio inox, display monocromatico ad alto contrasto e resiste in acqua fino a 30 metri di profondità. Oltre a registrare i tradizionali parametri, il Polar V800 permette di effettuare misure più specifiche, come il carico di lavoro, il tempo di recupero e la capacità aerobica. L’utente può anche creare e personalizzare profili per diversi sport. È possibile acquistare i modelli di colore nero (in offerta su Amazon a 297 euro) e rosso (in offerta su Amazon a 314 euro).

TomTom Touch Cardio

Il TomTom Touch Cardio è invece un fitness tracker che offre le principali funzionalità necessarie per il monitoraggio dell’attività fisica, come numero di passi, distanza percorsa, calorie bruciate e frequenza cardiaca. Il gadget misura anche la qualità del sonno e mostra le notifiche per SMS e chiamate ricevuti dallo smartphone collegato via Bluetooth. Gli utenti possono acquistare il modello di colore indaco con cinturino small (in offerta su Amazon a 78 euro) oppure quello di colore nero con cinturini small (in offerta su Amazon a 81 euro) e large (in offerta su Amazon a 72 euro).