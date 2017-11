Black Friday: offerte in anticipo con Amazon Prime

Floriana Giambarresi,

Le offerte del Black Friday hanno finalmente preso il via con Amazon in prima linea per proporre prodotti di ogni genere ai clienti italiani. Chi ha aderito al servizio Amazon Prime o sta pensando di sottoscrivere un abbonamento, potrà fruire di una serie di vantaggi esclusivi, pensati per fornire una maggiore comodità, più opzioni e rapidità nella consegna.

Con la stagione dello shopping natalizio ormai dietro l’angolo, sono diverse le ragioni per le quali tantissime persone stanno prendendo in considerazione l’idea di iscriversi ad Amazon Prime. Dopotutto, proprio durante la settimana del Black Friday si hanno a disposizione offerte lampo e giornaliere talmente cliccate da esser facilmente soggette a esaurimento scorte; inoltre, proprio per via della enorme quantità di regali spediti per le festività di fine anno, i corrieri faticano a consegnare in maniera puntuale. Ed è per tali ragioni che un servizio come Prime può far comodo: aiuta a ricevere quanto acquistato in tempo, senza ritardi, a evitare la fila nei negozi e anche a ottenere in anticipo le informazioni su tutte le promozioni disponibili nell’e-commerce.

I clienti Amazon Prime hanno infatti accesso alle Offerte Lampo 30 minuti prima di tutti gli altri utenti, e beneficiano delle spedizioni illimitate in un solo giorno senza alcun costo aggiuntivo su oltre un milione di articoli e con consegne gratuite in 2-3 giorni su altri milioni. Chi abita invece nelle aree metropolitane di Milano può anche godere quasi immediatamente degli acquisti del Black Friday effettuati attraverso l’app Prime Now o direttamente dal sito, grazie alla consegna gratuita in una sola ora dalla conclusione dell’acquisto o al massimo entro due ore.

Oltre all’accesso anticipato alle offerte e la spedizione gratuita per milioni di prodotti, vi sono inclusi nella quota alcuni extra come l’accesso all’intero catalogo di contenuti in streaming offerti dalla piattaforma Amazon Prime Video, e lo storage senza limiti delle fotografie su server cloud.

Iscriversi ad Amazon Prime ha un costo annuale di 19,99 euro ma vi è un periodo di uso gratuito di 30 giorni, che proprio in occasione del Black Friday potrebbe essere quello più interessante per provare i benefici del servizio. Non è stato ancora rilasciato un elenco completo delle offerte, in ogni caso bisogna aspettarsi grandi sconti nelle varie categorie, anche se il colosso degli e-commerce ha già iniziato a proporre numerosi prodotti in sconto già da qualche giorno.