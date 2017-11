Black Friday, PC ed accessori per il gaming

Filippo Vendrame,

La settimana di promozioni legate al Black Friday di Amazon focalizza la sua attenzione anche al mondo del gaming per proporre agli amanti dei videogiochi computer ed accessori in sconto in grado di accontentare i palati più fini. Il colosso dell’ecommerce vuole, dunque, facilitare l’acquisto di prodotti pensati esplicitamente per il gaming, notoriamente molto costosi per via delle loro specifiche tecniche estremamente elevate.

Black Friday, le offerte sui PC per il gaming

Da oggi 21 novembre e sino al prossimo 26 novembre, Amazon ha deciso di scontare alcuni tra i migliori PC Desktop e Notebook progettati per assicurare le migliori prestazioni con i più esigenti videogiochi in commercio. Tra i portatili, per esempio, il colosso dell’ecommerce sconta alcune soluzioni di MSI. Nello specifico, Amazon propone il modello MSI GP72 7REX-467IT con display da 17,3 pollici Full HD, processore Intel Core i5-7300HQ, 16GB di RAM, scheda grafica Nvidia GTX 1050 Ti 4 GB e disco fisso da 1TB con SSD da 128GB. Disponibile, in sconto, anche il modello MSI GE62VR 6RF-251IT con display da 15,6 pollici Full HD, processore Intel Core i7-6700HQ, 8GB di RAM, scheda grafica Nvidia GTX 1060 3GB e disco fisso da 1TB con SSD da 128GB.

Trattasi di due portatili davvero molto preformanti sul fronte delle prestazioni che ben si adattano non solo ai giochi ma anche all’uso con le soluzioni dedicate alla realtà virtuale. Per quanto riguarda il mondo desktop, Amazon propone il modello Acer Predator G6-720 con processore Intel Core i7 7700K, 16GB di RAM, 2TB di disco fisso e scheda grafica Nvidia GTX 1070 8GB. In alternativa, il Black Friday offre anche il modello Acer Predator G6-710 con processore Intel Core i7 7700K, 16GB di RAM, 128GB SSD e 1TB HDD e scheda grafica Nvidia GTX 1080 Ti 11GB.

MSI GP72 7REX-467IT (in offerta su Amazon a 1.189 euro)

MSI GE62VR 6RF-251IT (in offerta su Amazon a 1.189 euro)

Acer Predator G6-720 (in offerta su Amazon a 1.869 euro)

Acer Predator G6-710 (in offerta su Amazon a 2.199 euro)

Black Friday, le offerte sugli accessori per il gaming

Per giocare alla grande sui PC non basta disporre di un ottimo computer perché è importante disporre anche di un buon monitor e di mouse e tastiere speciali. Per il Black Friday, Amazon sconta il monitor Asus ROG SWIFT PG279Q da 27 pollici e con risoluzione WQHD 2560 x 1440 pixel. Non manca anche la tastiera per il gaming Asus Strix Tactic PRO ed il mouse Asus Strix Claw Dark specifico per i giocatori.

Infine, per giocare al massimo delle possibilità serve anche un ottimo router in grado di abbassare al massimo la latenza e rendere il più stabile possibile la connessione. Tra le offerte spicca, per esempio, il modello Asus RT-AC5300 Tri-band con tecnologia AiRadar per una copertura del segnale wireless stabile ed ampia.