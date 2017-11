Black Friday: la reflex Pentax K-1 in offerta

Cristiano Ghidotti,

Chi desidera rinnovare la propria attrezzatura fotografica può approfittare delle offerte praticate da Amazon nella settimana del Black Friday. Dando un’occhiata a quelle odierne spicca senza alcun dubbio la Pentax K-1 (in offerta su Amazon a 2.011 euro), una reflex full frame con sensore da 36,4 megapixel, adatta a soddisfare sia i fotoamatori più esigenti sia i professionisti alla ricerca di un corpo macchina versatile e dalle buone prestazioni.

Presentato all’inizio del 2016, il modello è dotato di tecnologia Shake Reduction su cinque assi per la riduzione delle vibrazioni, particolarmente utile quando si scatta con poca luce oppure utilizzando ottiche dalle lunghe distanze focali. Sul retro è presente un display LCD da inclinare e ruotare a piacimento, mentre il mirino ottico garantisce una copertura pari al 100% dell’area inquadrata. Ad affiancare il sensore è il processore PRIME IV, mentre l’autofocus è affidato al sistema SAFOX 12. Non mancano poi il modulo WiFi per la condivisione rapida dei file e il GPS per la geolocalizzazione.

Sempre spulciando tra gli sconti del Black Friday e rimanendo in casa Pentax fa capolino l’obiettivo SMC-DA, 18-270 mm, F/3.5-6.3 ED SDM (in offerta su Amazon a 389 euro), un’ottica in grado di coprire un range molto ampio: dal grandangolo allo zoom spinto. Un’unità dunque destinata a chi cerca una soluzione versatile, in grado sia di immortalare i soggetti nelle vicinanze o i paesaggi, così come di fotografare soggetti e oggetti lontani.

La carrellata si conclude con gli accessori della linea AmazonBasics, che anche oggi vengono proposti dal colosso dell’e-commerce con un prezzo ridotto del 15%. Ci sono zaini adatti al trasporto della reflex, panni in microfibra per la pulizia delle lenti, treppiede, telecomandi wireless, flash esterni, filtri polarizzatori, supporti per le action camera, trolley, monopiedi e altro ancora.