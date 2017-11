Black Friday: Samsung Gear S3 scontato su Amazon

Floriana Giambarresi,

La settimana del Black Friday ha appena preso il via con Amazon che sta già lanciando numerose offerte e promozioni dedicate a ogni genere di prodotto. Tra queste, ve n’è una dedicata a uno degli smartwatch più venduti in assoluto: trattasi del Samsung Gear S3 nella versione Frontier, oggi disponibile con uno sconto del quasi 40%.

Presentato all’IFA 2016 di Berlino e considerato uno degli smartwatch migliori in assoluto per via delle sue caratteristiche e funzionalità, il Samsung Gear S3 è un orologio elegante e minimalista dotato di un look rugged nella variante proposta da Amazon. Dispone infatti di una cassa in acciaio inossidabile e uno schermo da 1,3 pollici (360 x 360 pixel) con tecnologia Super AMOLED, protetto dal nuovo Gorilla Glass SR+ per renderlo più resistente agli urti e ai graffi.

Tutto su Samsung Gear S3

Al suo interno si trova un processore dual core Exynos da 1 GHz, supportato da 768 MB di RAM. Presenti 4 GB di memoria flash, una batteria da 380 mAh che secondo Samsung garantisce un’autonomia compresa fra i 3 e i 4 giorni in modalità “watch-only”, e moduli Wi-Fi, Bluetooth 4.2 e GPS. L’orologio supporta la ricarica wireless che consente di ricaricarne la batteria semplicemente posizionandolo sull’apposito dock, fornito in dotazione.

A livello software, Samsung Gear S3 monta il sistema operativo Tizen anche se nelle scorse ore è ufficialmente iniziata la distribuzione di Tizen 3.0, aggiornamento che aggiunge al dispositivo numerose funzionalità molte delle quali già viste nel Gear Sport. Tra queste, la possibilità di monitorare i battiti cardiaci con maggiore accuratezza durante le attività sportive, di controllare il proprio peso e le calorie consumate nell’arco di una giornata, e di visualizzare i contenuti direttamente su una TV. Vi sono comunque oltre 10.000 app disponibili sullo store di Samsung che possono essere installate sul Gear S3, ampliandone così ulteriormente le possibilità d’utilizzo.

Quando non è in offerta, il Samsung Gear S3 è in vendita a un prezzo che oscilla fra i 429 e i 399 euro, pertanto chi ne stesse valutando l’acquisto può approfittarne adesso che Amazon lo propone al costo di 269 euro. Si ricorda che le promozioni dedicate al Black Friday si concluderanno nella giornata di lunedì prossimo, ovvero quella dedicata al Cyber Monday.