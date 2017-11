Black Friday: sconti su Amazon per Destiny 2

Cristiano Ghidotti,

È senza alcun dubbio fra i titoli più caldi della stagione videoludica: Destiny 2 sta tenendo incollati al joypad milioni di giocatori in tutto il mondo. Chi ancora non ha avuto modo di acquistarlo può approfittare degli sconti praticati da Amazon nella settimana del Black Friday per accaparrarsene una copia a prezzo fortemente ridotto.

Sono diverse le edizioni messe a disposizione in questi giorni di saldi: la copia arricchita dall’emote Saluto Militare, un DLC esclusivo per Amazon, è in vendita nelle versioni PlayStation 4 (in offerta su Amazon a 39 euro) e Xbox One (in offerta su Amazon a 39 euro). Chi lo desidera può scegliere la versione con Steelbook, sempre per le console di casa Sony (in offerta su Amazon a 43 euro) e Microsoft (in offerta su Amazon a 43 euro). Nemmeno i giocatori PC rimangono a bocca asciutta, grazie a un’offerta pensata ad hoc (in offerta su Amazon a 39 euro) per chi preferisce affidarsi a mouse e tastiera.

Rispetto al primo capitolo della serie datato 2014, in Destiny 2 sono state introdotte nuove aree da esplorare: dalla luna Titano di Saturno, a Io, quella di Giove, senza dimenticare il pianeta Nessus e la Zona Morta Europea della Terra. La trama è ambientata cronologicamente a un anno di distanza dagli eventi della Crisi della SIVA, quando l’Ultima Città è stata attaccata dalla Legione Rossa. Le dinamiche del gameplay rimangono pressoché invariante, anche se nel sequel viene conferita maggiore importanza alle sessioni di esplorazione. La software house Bungie e il publisher Activision hanno già annunciato l’arrivo di espansioni che andranno a incrementare la longevità complessiva del titolo. Da precisare che scegliendo un’edizione del titolo con DLC Saluto Militare si ottiene un codice che permette di sbloccare l’arma Cuore Gelido una volta raggiunto il livello 20.