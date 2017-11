Black Friday: sconti per Honor 8 e Moto G5S Plus

Luca Colantuoni,

Anche per oggi, secondo giorno della settimana che si conclude con il Black Friday, Amazon propone diversi smartphone Android in offerta per ogni fascia di prezzo. Tra i modelli disponibili a prezzo scontato spiccano il Sony Xperia XZs, ma soprattutto i più popolari Honor 8 e Moto G5S Plus.

Sony Xperia XZs

Il Sony Xperia XZs, annunciato al Mobile World Congress 2017 di Barcellona, possiede un design e alcune caratteristiche simili al top di gamma Xperia XZ Premium. In particolare integra la stessa fotocamera posteriore Motion Eye da 19 megapixel con sensore dotato di memoria DRAM. La dotazione hardware comprende uno schermo full HD da 5,2 pollici, processore Snapdragon 820, 4 GB di RAM e 32 GB di storage. Lo smartphone è disponibile nei colori argento (in offerta su Amazon a 379 euro) e nero (in offerta su Amazon a 379 euro).

Honor 8

Il produttore cinese ha recentemente annunciato il nuovo Honor 9, ma il precedente Honor 8 è ancora un ottimo smartphone. All’interno di un elegante telaio in alluminio e vetro trovano posto un processore octa core Kirin 950, 4 GB di RAM e 32 GB di memoria flash. Lo schermo da 5,2 pollici ha una risoluzione full HD (1920×1080 pixel), mentre per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti due sensori da 12 megapixel. Honor 8 è disponibile nelle colorazioni bianco (in offerta su Amazon a 268 euro), blu (in offerta su Amazon a 270 euro) e nero (in offerta su Amazon a 279 euro). La versione Premium con 64 GB di storage viene invece offerta nelle colorazioni oro (in offerta su Amazon a 393 euro) e rosa (in offerta su Amazon a 378 euro).

Galleria di immagini: Honor 8 in immagini

Motorola Moto G5S Plus

Altro interessante prodotto in offerta è il Moto G5S Plus, il più recente della popolare serie che ha permesso al produttore di aumentare la sua popolarità tra gli utenti. Lo smartphone possiede un telaio in alluminio e uno schermo full HD da 5,5 pollici. La dotazione hardware comprende un processore Snapdragon 625, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamera frontale da 8 megapixel e dual camera posteriore da 13 megapixel. Il sistema operativo è Android Nougat, ma è previsto l’aggiornamento ad Oreo. Il Moto G5S Plus è disponibile in due colori: grigio (in offerta su Amazon a 239 euro) e oro (in offerta su Amazon a 239 euro).