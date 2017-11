Black Friday: Sony PS Plus e giochi PS4 in offerta

Floriana Giambarresi,

This is for the players: la settimana attualmente in corso rappresenta infatti una occasione davvero unica per accaparrarsi prodotti e servizi a prezzi scontati e all’appello non poteva mancare un produttore come Sony, che proprio per il Black Friday sta proponendo un’offerta sull’abbonamento annuale al PlayStation Plus, proposto con un taglio di prezzo del 25%, e su tantissimi popolari videogiochi.

Dopo l’offerta dello scorso weekend dedicata a PS VR, Sony ha in serbo nuove occasioni per gli appassionati di videogiochi, proprio in occasione dell’attesissimo Black Friday. Fino al 27 novembre, chiunque voglia iscriversi al PS Plus potrà ottenere 12 mesi di abbonamento al prezzo speciale di soli 44,99 euro invece dei canonici 59,99 euro di listino. Trattasi di un taglio che mette a disposizione il servizio a poco più di 3,70 euro al mese; per accedere all’offerta occorre semplicemente avviare la propria PlayStation, accedere al PS Store e abbonarsi oppure andare direttamente sul sito ufficiale dedicato.

Abbonandosi al PlayStation Plus si potrà fruire della possibilità di giocare in multiplayer online e di ottenere dei giochi gratuiti che ogni mese Sony mette a disposizione dei propri utenti premium. La promo è disponibile per tutti i giocatori, inclusi gli utenti già membri del servizio, ciò significa che chi è già abbonato potrà estenderne la durata per altri 12 mesi a un costo ridotto (del 25%).

Oggi 21 novembre e domani 22 novembre, chi si abbona a PlayStation Plus (o chi ha già effettuato la sottoscrizione al servizio in precedenza) potrà peraltro accedere a una tornata di sconti su oltre 100 videogiochi per PlayStation 4 e PlayStation VR di grande appeal, tra cui FIFA 18 (40% di sconto), Gran Turismo Sport (50% di sconto), Assassin’s Creed Origins (30% di sconto), Uncharted 4: La fine di un ladro (50% di sconto), Need for Speed Payback (40% di sconto), Ghost Recon Wildlands (60% di sconto) e The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition (60% di sconto).

Chi non dispone invece dell’accesso al PlayStation Plus potrà ugualmente usufruire di tali super offerte, ma solo a partire dal 23 novembre. La data ultima per approfittare delle promozioni sui giochi è fissata a martedì 28 novembre, ore 00:59 qui in Italia.