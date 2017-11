Black Friday TIM, Huawei P10 a 399 euro

Filippo Vendrame,

Il Black Friday arriva anche in casa TIM. L’operatore ha lanciato una serie di promozioni speciali per la ricorrenza del venerdì nero che includono sconti su smartphone, prodotti ed opzioni tariffarie. Tutte queste offerte saranno valide online e negozi ma solo sino al prossimo 26 novembre. Trattasi di un’iniziativa molto interessante, soprattutto sul fronte smartphone, in quanto i clienti dell’operatore potranno approfittare di sconstistiche davvero molto ghiotte.

Black Friday TIM, gli smartphone in sconto

Per il Black Friday, TIM ha deciso di scontare molti smartphone Android, anche alcuni dei modelli più desiderati da parte degli utenti. Per esempio, il Huawei P10 è proposto a soli 399,99 euro. Il best seller Samsung Galaxy S8, invece, è venduto a 599,99 euro. Non meno interessanti il Sony Xperia XZ1 a 499,99 euro, il Sony Xperia XZ Premium a 549,99 euro e l’Asus ZenFone 3 Deluxe a 600 euro.

Non solo smartphone, comunque, perché TIM ha deciso anche di proporre in saldo per il Black Friday il Samsung POWERbot serie 7000, un robot per le pulizie domestiche che potrà essere acquistato al prezzo di 449,99 euro. In promozione anche il “TIMTag SLIM“, cioè un piccolo dispositivo che permette di rintracciare qualsiasi oggetto o persona. Può essere utilizzato per trovare la posizione del proprio amico a 4 zampe o delle chiavi di casa o della macchina. Non solo prodotti, comunque, perché il Black Friday di TIM offre ancora ulteriori sorprese.

Black Friday TIM, tariffe e regali

TIM ha decido di offrire ai suoi clienti anche due opzioni tariffarie molto speciali. La prima, “TIM SOCIAL & CHAT“, permette di navigare senza consumare il traffico della propria offerta all’interno dei social network e delle chat. Gratis il primo mese e poi 4,90 euro ogni 28 giorni. La seconda promozione riguarda “5 GIGA AL MESE“: 5GB al mese di traffico Internet per 6 mesi al prezzo una tantum di 39 euro.

Infine, per il Black Friday, TIM ha deciso di regalare un voucher per poter andare al cinema in due al prezzo di uno.

TIM, dunque, ha voluto sfruttare la ricorrenza del venerdì nero per proporre alcune esclusive promozioni per i suoi clienti. Chi cerca, comunque, altre opportunità legate al Black Friday per risparmiare su smartphone ed altri prodotti come PC e videogiochi, potrà, per esempio, approfittare delle migliaia di offerte di Amazon.