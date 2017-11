Command, nuovo smartwatch ibrido di Misfit

Luca Colantuoni,

A distanza di oltre un anno dal precedente Phase, il produttore californiano ha annunciato un altro orologio con funzionalità smart, ovvero il Misfit Command. Lo smartwatch ibrido è indirizzato agli utenti che cercano un gadget economico con un design tradizionale. Al momento non è disponibile nel nostro paese, ma arriverà nei prossimi giorni.

Il Misfit Command combina dunque l’eleganza di un orologio analogico con la connettività di uno smartwatch. Il vantaggio principale è l’elevata autonomia della batteria, in questo caso una comune CR2430 che dura oltre un anno. Lo smartwatch ibrido possiede una cassa (larga 44 millimetri) in acciaio inossidabile con finitura opaca e quadrante in alluminio satinato, resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità. I cinturini da 20 millimetri sono facilmente intercambiabili. Considerata l’assenza di un display, le notifiche per chiamate, email e massaggi vengono segnalate tramite un’icona presente all’interno del sottoquadrante.

Il Command può funzionare anche come fitness tracker, rilevando numero di passi, distanza percorsa e calorie bruciate. Monitora inoltre la durata e la qualità del sonno. Tutti i dati vengono sincronizzati con l’app Misfit. La funzionalità Smart Button permette di riprodurre musica, scattare foto, connettere altri dispositivi e far squillare lo smartphone tramite l’app Link.

Il Misfit Command sarà disponibile dal 28 novembre in quattro colori: nero, nero ramato, argento e oro rosa. Il prezzo è compreso tra 149,99 e 169,99 euro.