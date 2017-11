Leica CL, una mirrorless vintage con sensore APS-C

Cristiano Ghidotti,

Una nuova mirrorless fa il suo ingresso nel catalogo del marchio tedesco: è il modello Leica CL, dispositivo dallo stile vintage che rende omaggio alle origini della fotografia. È lo stesso produttore a metterlo nero su bianco, citando il padre del formato 35 mm: “Se Oskar Barnack dovesse realizzare una fotocamera oggi, sceglierebbe il formato APS-C”.

Leica CL

All’interno del corpo macchina è racchiuso un sensore APS-C da 24 megapixel affiancato dal processore della serie Maestro II e da un sistema autofocus a rilevamento di contrasto con 49 punti di misurazione, per prestazioni senza compromessi in ogni situazione, anche con poca luce. In tema di obiettivi è garantita la piena compatibilità con tutte le ottiche della gamma TL e SL che coprono lunghezze focali da 17 a 200 mm, dunque dal grandangolo allo zoom spinto. Non mancano poi il mirino EyeRes con risoluzione pari a 2,36 milioni di punti, ghiere e comandi manuali per l’impostazione dei parametri di scatto, la registrazione video in formato 4K a 30 fps e il modulo WiFi (IEEE 802.11b/g/n) per l’interazione con i dispositivi mobile Android e iOS mediante l’applicazione ufficiale offerta in download gratuito.

La sensibilità ISO va da 100 a 50.000 e sul retro della mirrorless è presente un display LCD da 3 pollici touchscreen (1,04 milioni di pixel). Il tutto con dimensioni pari a 131x78x45 mm e con un peso che si attesta a 403 grammi (batteria inclusa). Infine, i file vengono salvati all’interno di schede SD con supporto allo standard UHS II.

Sarà possibile acquistare Leica CL entro la fine del mese. Contrariamente a quanto avviene di solito, questa volta il produttore ha scelto di affiancare al solo corpo macchina (2.795 dollari) due bundle contenenti una nuova ottica Elmarit-TL 18mm f/2.8 ASPH (3.795 dollari) e l’obiettivo 18-55 mm (3.995 dollari). Al momento non sono stati resi noti i prezzi in euro.