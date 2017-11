Microsoft aggiorna il Surface Book 2

Filippo Vendrame,

Microsoft ha distribuito un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Book 2. Nonostante il nuovo ibrido Windows 10 della casa di Redmond sia uscito sul mercato da pochissimi giorni, non in Italia purtroppo, il gigante del software ha provveduto a rilasciare un corposo update volto a ottimizzare le prestazioni ed a migliorare la stabilità del nuovo dispositivo. L’aggiornamento è doppio, cioè è disponibile sia per Windows 10 Creators Update, sia per chi avesse già provveduto ad aggiornare il sistema operativo a Windows 10 Fall Creators Update.

Trattasi di una nota curiosa perché appare molto strano come Microsoft abbia messo in vendita il suo nuovo computer con la vecchia declinazione di Windows 10. In ogni caso, indipendentemente dal sistema operativo in esecuzione, la casa di Redmond ha rilasciato un aggiornamento ad hoc. All’interno del nuovo firmware per il Surface Book 2 trovano spazio driver per le schede video, una nuova versione dell’UEFI del Surface Book 2 e tanto altro ancora. L’aggiornamento è datato 18 novembre ed è già in fase di distribuzione. Dunque, i fortunati che fossero in possesso del nuovo ibrido Windows 10 della casa di Redmond potranno scaricare questo aggiornamento che ottimizza il funzionamento del computer.

Il nuovo firmware per il Surface Book 2 può essere scaricato ed installato attraverso il consueto canale di Windows Update. Il rilascio di un update così importante a ridosso della commercializzazione del Surface Book 2 indica come la casa di Redmond intenda offrire alla clientela un prodotto perfettamente ottimizzato e privo di difetti.

Non è noto, purtroppo, se il Surface Book 2 potrà mai arrivare in futuro anche in Italia. Chi stesse cercando un ibrido Windows 10 alternativo di fascia alta, caratterizzato da ottime prestazioni e da una qualità Premium, potrà sempre puntare sugli altri computer di casa Microsoft come il Surface Laptop (in offerta su Amazon a 1.391 euro) ed il Surface Pro 2017 (in offerta su Amazon a 1.279 euro) in vendita in tutti i migliori eshop della rete come Amazon e tanti altri.