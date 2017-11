OnePlus 5T in vendita: si parte da 499 euro

Cristiano Ghidotti,

Da oggi è possibile acquistare OnePlus 5T, il nuovo flagship killer. Uno smartphone concepito come evoluzione del modello 5 lanciato nella prima parte dell’anno, che va a migliorare aspetti chiave anche sulla base dei feedback raccolti dalla community di utenti, come nel caso della riduzione delle cornici che circondano lo schermo e le prestazioni della doppia fotocamera posteriore (16+20 megapixel) in condizioni di scarsa illuminazione.

Display AMOLED da 6,01 pollici (2160×1080 pixel), processore Qualcomm Snapdragon 835, batteria da 3.300 mAh con supporto alla ricarica rapida (tecnologia Dash Charge), lettore di impronte digitali per l’autenticazione, jack audio da 3,5 mm e interfaccia personalizzata OxygenOS 4.7 su sistema operativo Android 7.1.1 Nougat. Queste le specifiche più importanti della scheda tecnica.

In queste ore prende il via la vendita vera e propria, attraverso le pagine del sito ufficiale. Due le versioni proposte, entrambe nella colorazione Midnight Black: quella con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna al prezzo di 499,00 euro oppure quella con 8 GB di RAM e 128 GB di storage a 559,00 euro. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, la prima edizione viene spedita immediatamente, mentre per la seconda (evidentemente più richiesta) gli acquirenti devono attendere quattro giorni.

Per celebrare il lancio, effettuando il proprio ordine entro oggi (martedì 21 novembre) si può beneficiare di uno sconto del 50% sull’Early Bird Bundle che contiene il 3D Screen Protector e il Protective Case, mentre fino al 27 novembre tutti gli accessori e i capi d’abbigliamento del brand sono proposti con un prezzo ridotto del 10%.

Galleria di immagini: OnePlus 5T, le immagini del flagship killer

In occasione di un incontro con la stampa andato in scena prima della presentazione ufficiale, abbiamo chiesto ad Akis Evangelidis (Head of Europe, PR & Communications del gruppo) di parlarci di quelli che sono i punti di forza del nuovo OnePlus 5T e dei feedback raccolti dal produttore in Italia. Ecco la nostra QUERY.