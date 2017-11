Black Friday Amazon, hoverboard in offerta

Filippo Vendrame,

Le offerte della settimana per il Black Friday di Amazon continuano e gli hoverboard diventano protagonisti. Gli hoverboard sono sicuramente il gadget dell’anno per i ragazzi. L’interpretazione in chiave moderna dei vecchi monopattini ha spopolato, soprattutto tra gli adolescenti, e sempre di più si vedono i ragazzi girare con gli hoverboard nelle piazze e sulle strade.

Gli hoverboard non sono altro che una sorta di monopattini elettrici anche se il termine tecnico più esatto sarebbe “self balancing scooter” in quanto trattasi di veicoli a ruote parallele che, grazie ad una serie di sensori, stanno perfettamente in equilibrio, anche con una persona sopra. Il termine hoverboard è un omaggio al famoso “volopattino” del film “Ritorno al futuro”. Su Amazon è disponibile, per il Black Friday, una piccola ma interessante selezione di hoverboard che potrebbero essere molto appetibili per i ragazzi che cercano una buona offerta per convincere mamma e papà all’acquisto.

Black Friday Amazon, gli hoverboard in offerta

Il Nilox Hoverboard Doc Plus è sicuramente tra gli hoverboard più apprezzati da parte dei ragazzi ed Amazon ha deciso di scontarlo per il Black Friday. Questo prodotto è in grado di raggiungere una velocità massima di 10 Km/h e di affrontare salite sino ad un’inclinazione di 10 gradi. Il peso massimo consentito è di 100 Kg e la batteria in dotazione dovrebbe garantire circa 20 Km di autonomia. Batteria che si ricarica in 2 ore circa. Altra proposta di Amazon per il Black Friday tra gli hoverboard è il modello i-Bike Way Balance Board.

Si caratterizza per essere dotato di un’asta regolabile che agevola i movimenti del corpo per controllare l’andatura dell’hoverboard. Le ampie ruote da 10 pollici dotate di camera d’aria limitano le sollecitazioni e sono in grado di assorbire al meglio le irregolarità del terreno. I LED anteriori e posteriori garantiscono ampia visibilità anche in condizioni di luce scarsa. Velocità massima di 20 Km/h e autonomia di circa 20 Km.

La terza proposta di Amazon è molto più tradizionale e trattasi di un vero e proprio monopattino elettrico. Il modello i-Bike Carbon-2 dispone di un’autonomia di ben 30 Km ed integra un comodo freno a tamburo anteriore. Le ruote sono da 5 pollici ed assicurano stabilità ed agilità.

Nilox Hoverboard Doc Plus (in offerta su Amazon a 199 euro)

i-Bike Way Balance Board (in offerta su Amazon a 294 euro)

i-Bike Carbon-2 (in offerta su Amazon a 268 euro)

Si ricorda, infine, che gli hoverboard, per legge, non possono essere utilizzati su strade pubbliche ma solo all’interno di spazi privati.