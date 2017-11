Black Friday: shopping con la Carta del Docente

Floriana Giambarresi,

Quella del Black Friday potrebbe essere l’occasione giusta per spendere il bonus da 500 euro riservato agli insegnanti e Amazon il luogo giusto per approfittare delle migliaia di offerte che la nota azienda sta inserendo in questi giorni. Su Amazon è infatti possibile utilizzare la Carta del Docente per acquistare libri, eBook, lettori della gamma Kindle, tablet della serie Fire e una selezione di prodotti della categoria Informatica. Quale momento migliore dunque per effettuare un acquisto per l’aggiornamento professionale?

La Carta del Docente è utilizzabile solo per l’acquisto di prodotti venduti e spediti da Amazon e, mentre non vi sono limitazioni per l’acquisto di libri cartacei e digitali, non tutti i prodotti informatici sono idonei per essere acquistati con il bonus per gli insegnanti. Per tale motivo, è possibile consultare l’apposita area sul sito Amazon dedicata a tale iniziativa, che viene costantemente aggiornata dall’azienda in base alle ultime novità su portatili, computer desktop, tablet, software e stampanti 3D a disposizione.

Chi ha diritto alla Carta del Docente?

La Carta del Docente è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova. Ha un valore nominale di 500 euro annui (ovvero per ogni anno scolastico) e tra le altre cose può essere sfruttata per fare acquisti su Amazon.it inerenti alla professione che si svolge.

Come utilizzare la Carta del Docente su Amazon

Per utilizzare il bonus messo a disposizione con la Carta del Docente sul sito Amazon.it, occorre accedere al sito cartadeldocente.istruzione.it, creare un buono dal valore di 5, 10, 25, 50, 100 o 250 euro e convertirlo in un codice Amazon direttamente sul sito amazon.bonus-docenti.it.

Qualora non sfruttato per gli acquisti del Black Friday o per le festività di fine anno, il codice Amazon potrà essere comunque utilizzato entro il 31 agosto immediatamente successivo alla data della conversione del buono, e non sarà più possibile riconvertirlo sul credito Carta del Docente, chiaramente nemmeno nel caso in cui non venisse utilizzato.

Cosa acquistare

Come anticipato, a parte libri ed eBook, gli insegnanti possono spendere il proprio buono per fornirsi di una serie di prodotti utili alla professione. Tra questi, i più popolari sono certamente:

il tablet Fire HD 8 con schermo in alta risoluzione da 8 pollici

il tablet Fire 7, con schermo da 7 pollici e 8 GB di storage

il Kindle Paperwhite, il lettore di eBook con pannello retroilluminato e numerose funzionalità

computer desktop

computer portatili

antivirus

Suite Microsoft Office 365.

Questi solo alcuni dei prodotti compatibili con la Carta del Docente, ma le offerte variano ogni giorno pertanto si consiglia di tenere d’occhio l’area dedicata all’iniziativa direttamente sul sito di Amazon.it.