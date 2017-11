Black Friday, come seguire le offerte migliori

Floriana Giambarresi,

Quest’anno il Black Friday è fissato per venerdì 24 novembre ma su Amazon è già possibile accedere a una pagina dedicata in cui il colosso degli e-commerce inserisce quotidianamente sconti su diverse tipologie di prodotto. È facile però lasciarsi sfuggire le promozioni: per non rischiare di restare incollati al computer o allo smartphone e dover verificare continuamente, è possibile utilizzare due funzioni messe a disposizione da Amazon, “Segui l’offerta” e approfittare della “Lista dei desideri”.

Natale è alle porte e la stagione sfrenata di shopping sta per iniziare, con Amazon tra i siti preferiti per la maggior parte degli acquisti online. I prodotti disponibili nello store sono letteralmente migliaia, i prezzi sono spesso e volentieri più concorrenziali degli altri e-commerce e il servizio di spedizione è rapido e affidabile, soprattutto se si dispone di un abbonamento ad Amazon Prime. Proprio per via delle tante promozioni a disposizione ogni giorno, la soluzione per non doversi collegare continuamente al sito di Amazon per monitorare cosa accade è quella di accedere una volta al giorno e seguire le offerte.

Le Offerte Lampo vengono infatti svelate alcune ore prima della loro attivazione. Così, è possibile iniziare a esplorare in anticipo i prodotti più interessanti per se stessi e per i propri cari e scoprire quando l’offerta sarà attivata. Dal computer è sufficiente aprire la pagina delle Offerte Lampo, visualizzare quelle “In arrivo” e seguire quelle preferite, come da immagine esplicativa qui di seguito:

Inoltre, aprendo l’app di Amazon, è disponibile la funzione “Segui l’offerta” che avvisa con una semplice notifica sul proprio smartphone nel momento in cui comincia l’offerta a cui si è interessati.

Nel caso in cui tutte le unità del prodotto seguito siano state prenotate e quindi momentaneamente esaurite, è possibile approfittare della Lista dei Desideri che notifica il momento in cui il prodotto torna disponibile. Ma le festività di fine anno significa non solo approfittare del Black Friday per fare i regali di Natale, ma anche riceverli dalle persone care: proprio per tale motivo, la Lista dei Desideri – ovvero l’elenco degli oggetti in vendita su Amazon che si vorrebbero ricevere – potrebbe essere comoda e utile a tutti coloro che vorrebbero farci un regalo ed essere sicuri che piacerà.

La Wishlist è una funzione riservata ai soli utenti registrati pertanto è necessario disporre di un account su Amazon.it (o crearne uno) ed effettuare il login. Successivamente, all’interno del menu è sufficiente selezionare la voce “Lista Desideri” e poi cliccare su “Crea una Lista Desideri”; a questo punto, ogni qualvolta si identificherà un prodotto d’interesse basterà aggiungerlo alla lista tramite l’apposito pulsante, disponibile sotto la voce “Aggiungi al carrello”.

Il Black Friday potrebbe essere il momento perfetto per gli acquisti d’impulso, dato il susseguirsi di migliaia di offerte temporanee proposte anche con fortissimi ribassi sul prezzo originale. Onde evitare di ottenere due volte lo stesso prodotto, basta inserire un oggetto nella Lista dei Desideri e nel caso in cui qualche amico o parente lo acquistasse per voi, Amazon avviserà con una notifica. È possibile condividere le proprie liste con amici e familiari tramite un link diretto, oppure renderla pubblica o privata direttamente sullo store.

A proposito di regali di Natale: per tutti coloro i quali intendono approfittare del Black Friday per comprare doni per amici e parenti, in cambio di una piccola somma Amazon offre la confezione regalo per la maggior parte dei prodotti venduti o spediti da Amazon. Occorre solo cliccare su “Aggiungi confezione regalo” quando si verifica il proprio ordine.