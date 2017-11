Black Friday: HP Pavilion x360 in offerta su Amazon

Luca Colantuoni,

Anche oggi, terzo giorno della settimana che termina con l’atteso Black Friday, Amazon propone sconti per numerosi prodotti. Uno dei più interessanti è il convertibile HP Pavilion x360 con schermo da 14 pollici. Solitamente questa tipologia di notebook ha prezzi piuttosto elevati, mentre il dispositivo del produttore statunitense è abbastanza economico. Ovviamente si deve accettare qualche compromesso in termini di dotazione hardware.

HP Pavilion x360 14-ba001nl

Il Pavilion x360 (in offerta su Amazon a 535 euro), disponibile sul noto sito di e-commerce, possiede uno schermo touch da 14 pollici con risoluzione di 1366×768 pixel che può essere ruotato fino a 360 gradi, grazie alla resistente cerniera. È possibile quindi utilizzare il notebook come un tablet e prendere appunti o disegnare con la stilo in dotazione. La dotazione hardware comprende un processore dual core Intel Pentium 4415U, 8 GB di RAM DDR4 a 2.133 MHz e un SSD M.2 da 128 GB. Non si possono ovviamente pretendere prestazioni elevate, ma il convertibile permette di eseguire senza problemi le comuni applicazioni di produttività.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth. Sono inoltre presenti due porte USB 3.0, una porta USB Typoe-C e l’uscita HDMI. I due altoparlanti stereo, realizzati in collaborazione con B&O PLAY, offrono un audio di buona qualità. Il Pavilion x360 pesa solo 1,6 Kg. Il sistema operativo è Windows 10 Home.

Altre offerte del 22 novembre

Chi cerca invece un notebook tradizionale con specifiche migliori può acquistare l’Acer Aspire A315-21-94XL. La dotazione hardware comprende uno schermo da 15,6 pollici (1920×1080 pixel), processore AMD A9-9420, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, due porte USB 2.0, una porta USB 3.0, uscita HDMI, connettività WiFi, Bluetooth e Ethernet, card reader SD e Windows 10 Home. Il prezzo è 479,99 euro. Essendo un’offerta lampo (scade alle 15:00) è necessario procedere velocemente all’acquisto.

Altri prodotti disponibili a prezzi scontati sono il mouse wireless ottico Logitech M330 (19,90 euro) e lo smartwatch Polar M600 (199,90 euro) basato su Android Wear 2.0.