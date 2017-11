Black Friday: i prodotti Nest in sconto su Amazon

Cristiano Ghidotti,

La settimana del Black Friday sta per entrare nel vivo e tra i molti prodotti in offerta su Amazon ci sono anche quelli appartenenti alla gamma Nest e dedicati alle smart home. Dispositivi pensati per semplificare la gestione quotidiana della casa, partendo dall’automazione di azioni come la regolazione della temperatura all’interno delle stanze fino al monitoraggio degli ambienti domestici con un avanzato sistema di videosorveglianza che impiega intelligenza artificiale e machine learning per il riconoscimento dei soggetti inquadrati.

Il Black Friday di Nest

Il Learning Thermostat di ultima generazione, forse il prodotto più noto tra quelli fino ad oggi commercializzati nella linea Nest, è solitamente venduto a 249,00 euro, ma in occasione del Black Friday viene scontato (in offerta su Amazon a 198 euro). Come suggerisce già il nome, si tratta di un termostato intelligente, che con il passare del tempo impara le abitudini degli utenti così da arrivare a ottimizzare il funzionamento dei sistemi di riscaldamento e consentire un notevole risparmio energetico, con ovvi benefici sulla bolletta. Si interfaccia inoltre con un’applicazione mobile da installare sullo smartphone, per il controllo remoto da qualunque posizione, anche quando ci si trova in ufficio.

Forti sconti anche per i device dedicati alla videosorveglianza dello spazio domestico, in interni ed esterni. La Cam Indoor è solitamente proposta a 199,00 euro (in offerta su Amazon a 139 euro), così come le Cam Outdoor (in offerta su Amazon a 149 euro), ma in occasione del Venerdì Nero entrambi i prodotti possono essere acquistati a prezzo scontato.

Galleria di immagini: Nest Cam Outdoor, le immagini

Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo non ci sono promozioni attive sugli altri dispositivi Nest, come la Cam IQ o il rilevatore di fumo e monossido di carbonio Protect appena arrivato in Italia. Si tengano però d’occhio le offerte relative alla settimana del Black Friday nei prossimi giorni, per scoprire se anche questi articoli saranno interessati dagli sconti.