Facebook Messenger, arriva il supporto al 4K

Filippo Vendrame,

Su Messenger arriva il supporto alle foto a 4K. Facebook ha lavorato molto su Messenger per implementare nuove funzionalità nel corso del’ultimo anno e l’ultima novità riguarda proprio la possibilità di inviare foto ad alta risoluzione ai propri contatti. Nello specifico, il social network ha iniziato ad introdurre la possibilità di inviare foto alla risoluzione 4K attraverso Messenger negli Stati Uniti, Canada, Francia, Australia, Regno Unito, Singapore, Hong Kong, Giappone e Corea del Sud.

L’Italia sembra essere stata esclusa dall’introduzione di questa novità, tuttavia Facebook ha fatto sapere che questa nuova funzionalità di Messenger sarà introdotta anche in altri paesi nelle prossime settimane. Dunque, la possibilità di poter inviare foto a 4K attraverso Messenger dovrebbe arrivare prima o poi a tutti. In precedenza, Messenger supportava l’invio di foto alla risoluzione massima di 2K. Ma, grazie a questo nuovo aggiornamento, l’applicazione di comunicazione di Facebook potrà gestire foto sino alla risoluzione di 4096 x 4096 pixel. Una volta che la funzione sarà disponibile nel proprio paese, per poterla sfruttare, gli utenti dovranno installare sul loro smartphone l’ultima versione dell’app di Messenger.

Grazie a questa novità, gli utenti del social network potranno condividere con i loro contatti foto di maggiore qualità. Facebook fa sapere che gli utenti ogni mese inviano oltre 17 miliardi di foto tramite Messenger. Proprio per questo, il social network ha deciso di migliorare questa funzionalità per consentire agli iscritti di condividere scatti di migliore qualità.

Una novità, dunque, molto interessante che ottimizza sensibilmente l’esperienza d’uso di Messenger che potrebbe diventare l’applicazione preferita per scambiare con gli amici le migliori foto delle vacanze o quelle legate ai momenti più significativi della propria vita.