Google semplifica lo shopping da mobile

Cristiano Ghidotti,

Siamo nella settimana del Black Friday, quella che apre ufficialmente la stagione dello shopping anticipando il periodo delle festività. Google ha tutte le intenzioni di aiutare chi naviga a trovare i prodotti desiderati, facilitando il processo di ricerca, anche attraverso la comparazione delle offerte sui dispositivi mobile.

Tra le novità introdotte la possibilità di consultare informazioni dettagliate sui prodotti direttamente sul display degli smartphone, con un solo tocco. Il gruppo di Mountain View ha infatti aggiunto il pulsante “Quick View” al carosello che compare cercando il nome di un dispositivo o la sua categoria (nell’esempio di seguito per la categoria mirrorless): fornisce accesso a immagini di grandi dimensioni, recensioni pubblicate da utenti o stampa specializzate, rating e indicazioni su eventuali promozioni in atto. Per trovare prodotti simili a quello visualizzato è poi sufficiente un tap sulla scheda “Related items”.

Cercare prodotti e confrontare i loro prezzi sono tra le principali attività di chi naviga in questo periodo, prima e dopo il Black Friday. Google lo sa bene e ha introdotto una feature che consente di mettere fianco a fianco le caratteristiche di dispositivi differenti (come delle cuffie, negli screenshot allegati di seguito). Se si tratta di hi-tech, poi, viene suggerita la disponibilità di modelli più recenti.

Anche la tecnologia dell’Assistente Google giocherà un ruolo fondamentale in questo nuovo scenario relativo agli acquisti online. Il sistema di IA può infatti interpretare comandi come “Ok Google, dove posso comprare…” oppure “Ok Google, compra…”, anche attraverso gli altoparlanti della linea Home. Va precisato che si tratta di feature al momento non ancora attive in Italia, ma considerando il recente esordio dell’assistente virtuale nel nostro paese, in concomitanza con l’arrivo dello smartphone Pixel 2 XL, c’è da augurarsi che presto anche questo gap venga colmato.