Instagram, più semplice partecipare ad una diretta

Filippo Vendrame,

Instagram continua con il suo certosino lavoro di migliorare la sua applicazione con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza d’uso di tutti gli iscritti. Fedele a questo suo intento, il social network fotografico ha deciso di lanciare un nuovo strumento per rendere più facile far partecipare gli amici all’interno delle dirette. Nelle specifico, Instagram ha aggiunto un nuovo e comodo pulsante che permetterà di richiedere l’accesso ad un live in corso.

Nel caso chi sta portando avanti il live dovesse accettare la richiesta del suo contatto amico, l’interfaccia del schermata si dividerà in due (in orizzontale o in verticale) in maniera tale che entrambi i partecipanti possano vedersi tra loro. Il pulsante di richiesta per partecipare ai live si trova all’interno dei commenti delle dirette. Chi sta trasmettendo i live streaming vedrà, all’interno del box dei commenti, tutte le richieste degli amici che intendono partecipare alla diretta. La nuova funzione permette di invitare solo un amico alla volta.

Ovviamente, chi trasmette la diretta potrà, in ogni momento, interrompere l’interazione con l’amico. Instagram evidenzia che questa funzionalità è disponibile solo per i contatti amici. Chi sta seguendo un live ma non ha stretto un’amicizia virtuale con l’utente non potrà richiedere l’accesso al live.

Questa nuova possibilità che migliora l’interattività elle dirette all’interno di Instagram è disponibile nell’ultima versione dell’app del social network fotografico per iOS ed Android.