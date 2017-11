Samsung Galaxy S9, svelato il design?

Luca Colantuoni,

In base alle indiscrezioni che circolano da diverse settimane, i Galaxy S9/S9+ dovrebbero avere un design simile agli attuali Galaxy S8/S8+ e lo stesso Infinity Display con risoluzione Quad HD+ (2960×1440 pixel) rapporto di aspetto 18.5:9, rispettivamente da 5,8 e 6,2 pollici. Il sito BGR ha ricevuto da un produttore di accessori un render che svela il possibile aspetto dei nuovi smartphone.

L’immagine, che mostra una cover protettiva, è stata creata da Ghostek sulla base delle informazioni ricevute da una fabbrica che ha già avviato la produzione dei due Galaxy S9. Nel render si nota la cornice superiore con la fotocamera e i vari sensori, mentre quella inferiore è nascosta dalla cover. Ciò potrebbe significare che lo spessore sia stato ulteriormente ridotto rispetto al Galaxy S8. L’immagine conferma inoltre la presenza della porta USB Type-C e del jack audio da 3,5 millimetri. La principale novità è tuttavia visibile sul retro dello smartphone.

I Galaxy S9/S9+ avranno infatti una doppia fotocamera posteriore, come nel Galaxy Note 8, ma il modulo verrà ruotato di 90 gradi e posizionato in verticale. Sotto le due lenti ci saranno il flash LED, il cardiofrequenzimetro e il lettore di impronte digitali. Il sensore biometrico sarà quindi raggiungibile più facilmente e gli utenti non correranno il rischio di sporcare la lente della fotocamera.

Per quanto riguarda la dotazione hardware non ci sono novità. Samsung dovrebbe usare processori Exynos 9810 e Snapdragon 845, 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash. L’annuncio potrebbe essere anticipato rispetto al precedente modello, forse in occasione del Mobile World Congress 2018 in programma a fine febbraio.