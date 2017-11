Sciopero Amazon, Black Friday a rischio

Filippo Vendrame,

Per Amazon, in Italia, il Black Friday potrebbe essere davvero un venerdì nero. Sull’appuntamento più atteso da molti italiani, in cerca perenne di sconti e promozioni, si sta abbattendo lo sciopero proclamato dalle sigle sindacali Filcams CGIL, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil ed Ugl teziario che colpirà il centro di distribuzione di Piacenza di Amazon che gestisce la spedizione dei pacchi nella maggior parte dell’Italia.

Secondo il comunicato congiunto delle sigle sindacali, lo scioperò inizierà con il turno mattutino del 24 novembre e terminerà all’inizio del turno mattutino del 25 novembre, colpendo, dunque, l’intera giornata del Black Friday. Le motivazioni che stanno dietro a questa iniziativa sindacale sono state chiaramente esplicitate nel documento. I sindacati sottolineano come negli anni il lavoro sia aumentato in maniera considerevole ed ai dipendenti siano richiesti sempre più sforzi per quanto riguarda produttività e flessibilità (straordinari obbligati, lavoro notturno ormai strutturale su quasi tutto l’anno e nel periodo di picco e lavoro domenicale). Il tutto senza che Amazon abbia voluto riconoscere ai dipendenti premi o incrementi retributivi oltre i minimi salariali.

Per questi ed altri motivi, le sigle sindacali Filcams CGIL, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil ed Ugl teziario hanno indetto lo sciopero presso il centro di distribuzione di Piacenza di Amazon.

Non è chiaro, a questo punto, l’impatto che potrebbe avere lo sciopero sulla gestione degli ordini che sicuramente arriveranno molto numerosi venerdì, in occasione del Black Friday. L’auspicio è che l’agitazione sindacale non abbia conseguenze per le migliaia di italiani che effettueranno venerdì un ordine su Amazon, aspettandosi che l’acquisto arrivi con la consueta puntualità che ha sempre contraddistinto il colosso dell’ecommerce anche in Italia.