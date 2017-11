SMAU Genova: l’innovazione fa tappa in Liguria

Cristiano Ghidotti,

Uno degli eventi di settore più longevi del paese fa tappa in Liguria: la prima edizione di SMAU Genova andrà in scena nelle giornate di giovedì 23 e venerdì 24 novembre, nella cornice della Genova Smart Week, una settimana di eventi organizzata dalla città in partnership con l’associazione Genova Smart City.

La parola d’ordine è innovazione. L’evento costituisce un’occasione di incontro e confronto tra imprese e professionisti, un tavolo di discussione che vedrà coinvolti il mondo delle startup e i protagonisti della rivoluzione digitale, gli attori della pubblica amministrazione e le aziende. Una condivisione di esperienze e competenze che mira a favorire la formazione di nuove collaborazioni.

La due giorni si aprirà giovedì 23 novembre presso Palazzo della Borsa con la Finale della SMARTcup Liguria, dove saranno annunciate le tre startup che concorreranno all’assegnazione del premio nazionale promosso da PNI Cube (in scena a Napoli il 30 novembre e l’1 dicembre).

Nel pomeriggio verranno poi organizzati due tavoli di lavoro tematici su Manifattura Avanzata e Life Sciences, occasioni concrete per la nascita di progetti che interessano la strategia di specializzazione della regione Liguria. Si proseguirà con un live show aperto al pubblico (alle ore 16:30) in cui si discuteranno gli stimoli emersi attraverso un momento di confronto tra aziende e stakeholder, introdotto dallo speed pitching di una selezione di startup innovative. Il programma completo può essere consultato sul sito della manifestazione.

La tappa successiva di SMAU è prevista nella città di Napoli, con il capoluogo campano che tra il 14 e il 15 dicembre ospiterà incontri, workshop e momenti di formazione legati a temi che assumono un interesse sempre maggiore come le tecnologie cloud, Industria 4.0, commercio e turismo, smart communities, sanità, agrifood, Web marketing e molto altro ancora.