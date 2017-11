Volkswagen T-Roc Black e Cyber su Amazon

Filippo Vendrame,

Il Black Friday di Amazon sarà l’occasione perfetta per mettere le mani sulle Volkswagen T-Roc Black e T-Roc Cyber, cioè due serie speciali del crossover della Casa tedesca. Realizzate grazie alla collaborazione del Centro Stile milanese di Lapo Elkann, saranno realizzate in tiratura limitata: solo 50 esemplari ciascuna. La Volkswagen T-Roc Black sarà acquistabile su Amazon durante il giorno del Black Friday, venerdì 24 novembre, mentre la Volkswagen T-Roc Cyber potrà essere acquistata nella giornata del Cyber Monday e cioè lunedì 27 novembre.

Quello che contraddistingue questi due modelli speciali è il loro look, grazie al contrasto tra lucido e opaco che ritorna in numerosi dettagli, sia esterni che interni. Sul fronte tecnico, entrambe le versioni speciali della crossover Volkswagen T-Roc saranno dotate del propulsore 2.0 TDI 150 CV accoppiato al cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti e alla trazione integrale 4MOTION. Particolarmente ricca la dotazione di serie. Tra gli optional inclusi si menzionano i fari Full LED, il navigatore Discover Media con schermo da 8 pollici rivestito in vetro, l’App-Connect, la strumentazione interamente digitale Active Info Display, il cruise control adattivo ACC, il Front Assist con funzione di frenata di emergenza City e riconoscimento dei pedoni ed il Lane Assist.

Prezzo, per entrambe, di 35 mila euro.

Volkswagen T-Roc Black e T-Roc Cyber, come si acquistano su Amazon

Gli interessati, potranno acquistare su Amazon un voucher fino al 30 novembre 2017 e seguire i successivi passaggi fino in concessionaria dove potranno perfezionare la transazione e ritirare, poi, la vettura. La concessionaria di riferimento per questa iniziativa è situata in Via Gallarate 253 a Milano ed è il primo digital store italiano del brand tedesco di automobili.