Windows 10 Redstone 4 nasconde la nuova Cortana

Filippo Vendrame,

Microsoft sta lavorando ad una nuova interfaccia per Cortana che arriverà all’interno di Windows 10 Redstone 4 che, come noto, debutterà la prossima primavera. La notizia non è inedita, in quanto passate indiscrezioni avevano riportato la notizia che la casa di Redmond avesse piani importanti di sviluppo per l’assistente vocale di Windows 10. Tuttavia, il blog italiano “Aggiornamenti Lumia” è riuscito a trovare la nuova interfaccia di Cortana all’interno della build 17040 di Redstone 4 che era stata rilasciata la scorsa settimana agli Insider.

L’interfaccia su cui è al lavoro Microsoft è totalmente nuova e dovrebbe garantire un’esperienza d’uso di Cortana completamente differente e molto più completa. Curiosamente, la nuova interfaccia ricorda molto quella di Spotlight dei sistemai operativi di casa Apple ma va anche sottolineato che trattasi di una versione di test e quindi suscettibile a molte modifiche che sicuramente non mancheranno. Quello che è certo, comunque, è che Microsoft intende porre maggiormente l’accento sul suo assistente vocale all’interno del prossimo step di Windows 10.

Cortana, infatti, diventerà quasi un’applicazione indipendente, piuttosto che una semplice appendice del sistema operativo. Sicuramente, al riguardo, se ne saprà di più nel corso dei prossimi mesi mano a mano che Redstone 4 evolverà.

Cortana, come abilitare la nuova interfaccia

MSPOWERUSER ha pubblicato una comoda e semplice guida che permette di provare in anteprima la nuova interfaccia di Cortana. Ovviamente, queste istruzioni sono da seguirsi solamente all’interno della build 17040 di Windows 10.

I passaggi da seguire sono pochi e non difficili, tuttavia, visto che si deve andare a toccare il registro di sistema, il suggerimento è quello di farlo solo se si sa esattamente quello che si sta facendo.