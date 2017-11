Xbox One X: partenza lanciata per GameStop

Cristiano Ghidotti,

A poche settimane dal debutto ufficiale (datato 7 novembre), sembra proprio che la nuova Xbox One X, con i suoi 6 teraFLOPS di potenza, sia partita con il piede giusto. La scorsa settimana si è parlato degli ottimi risultati in termini di vendite raccolti nel Regno Unito, tanto da staccare il concorrente PS4 Pro di Sony. Oggi si torna a discuterne, in considerazione delle parole attribuite a Robert Lloyd, CFO di GameStop, che conferma il buon esordio della piattaforma sul mercato.

Sarà proprio Xbox One X, secondo Lloyd, a trascinare il business della catena nell’ultimo trimestre dell’anno. L’accoglienza riservata dai giocatori è stata estremamente positiva, tanto da esaurire le scorte disponibili inizialmente per la fase di pre-ordine in soli due giorni. Microsoft ha comunque lavorato sodo per assicurare che tutti i potenziali acquirenti potessero mettere le mani su un’unità nel minor tempo possibile, anche in vista del periodo delle festività, un momento dell’anno che da sempre segna un notevole incremento nelle vendite del settore. Attualmente la console si trova sugli store online sia nell’edizione standard (in offerta su Amazon a 539 euro) sia nella versione Project Scorpio realizzata in edizione limitata per il day one (in offerta su Amazon a 649 euro).

Nell’occasione il CFO di GameStop ha parlato anche dei giochi, affermando di essere particolarmente soddisfatto dalle performance registrate dallo sparatutto Call of Duty: WWII (in offerta su Amazon a 54 euro) di Activision, in grado di vendere al lancio addirittura il 64% in più rispetto al predecessore Call of Duty: Infinite Warfare. Anche Destiny 2 (in offerta su Amazon a 39 euro) ha contribuito nell’ultimo periodo ad accrescere del 5,4% le vendite complessive del comparto software. Restando in tema, si segnala infine che in occasione del Black Friday ormai alle porte, Microsoft ha scelto di proporre sconti e promozioni sul proprio catalogo di titoli e console.