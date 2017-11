Xiaomi Mi 7, display 18:9 e Snapdragon 845?

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha recentemente aperto lo store ufficiale in Spagna e avviato la vendita di alcuni smartphone su Amazon. L’arrivo in Italia è solo questione di tempo, come confermato indirettamente da un dirigente. Quasi certamente sarà possibile acquistare il prossimo Xiaomi Mi 7, del quale iniziano a circolare le prime indiscrezioni.

L’attuale Mi 6 possiede un telaio in acciaio inossidabile e vetro, uno schermo da 5,15 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e un processore Snapdragon 835, affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4X e 64/128 GB di memoria flash UFS. In base alle informazioni che arrivano dalla Cina, il nuovo Mi 7 avrà un display AMOLED prodotto da Samsung con diagonale di 6 pollici e rapporto di aspetto 18:9. La risoluzione dovrebbe essere full HD+ (2160×1080 pixel).

Il design sarà simile a quello del Mi MIX 2, ma la cornice superiore non verrà eliminata, per cui la fotocamera frontale si troverà nella sua posizione tradizionale (nel Mi MIX 2 è nella cornice inferiore). Non dovrebbero esserci novità per quanto riguarda la dotazione di RAM e memoria flash rispetto al Mi 6. Invece, lo Snapdragon 835 verrà probabilmente sostituito con lo Snapdragon 845, il cui debutto è atteso per il mese di dicembre. Per la doppia fotocamera posteriore potrebbero essere scelti sensori da 16 megapixel e obiettivi con apertura f/1.7.

La batteria da 3.350 mAh supporterà anche la ricarica wireless, oltre alla ricarica rapida tradizionale tramite porta USB Type-C. Il prezzo previsto è 2.699 yuan, pari a circa 350 euro (tasse escluse). Per l’annuncio si dovrà attendere marzo o aprile 2018.