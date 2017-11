Apple: un Natale a passo di danza con AirPods

Marco Grigis,

Apple inaugura una stagione natalizia a passo di danza. La società di Cupertino ha infatti rilasciato il primo dei suoi tradizionali spot dedicati al Natale, in concomitanza con le celebrazioni del Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Protagonisti sono iPhone X e le cuffie AirPods, nonché un romantico passo a due.

Lo spot, condiviso nella tarda serata di ieri sul canale YouTube del gruppo, vede come colonna sonora “Palace”, emozionante ballata di Sam Smith. Le riprese avvengono nel centro di una città addobbata per le feste, tra lucine a alberi di Natale, ma anche ricoperta da un candido manto di neve. Protagonista è una giovane ragazza che, per strada e in tenuta sportiva, giungerà a un incontro speciale grazie al suo smartphone e alle cuffie senza fili.

Camminando sul marciapiede, la giovane estrae dalla tasca il suo iPhone X e, dopo aver indossato gli auricolari AirPods, avvia la riproduzione del brano di Sam Smith. Assorta nell’ascolto, si scontra inavvertitamente con un ragazzo e, da un semplice sguardo, nasce un intenso momento di danza tra le vie e gli anfratti della città. Un’intesa garantita proprio dalle cuffie targate mela morsicata, che la ragazza offre all’improvvisato partner per un ascolto condiviso. Al termine della canzone, tuttavia, si scopre come l’attimo vissuto dai due sconosciuti sia solo un sogno, tanto che entrambi proseguono per strade separate.

Anche per il 2017, il gruppo di Cupertino ha voluto puntare sull’aspetto emozionale della comunicazione pubblicitaria per le feste, così come accade ormai da qualche anno a questa parte. In particolare, la società ha raggiunto un grande successo nel 2013, con il lancio dello spot “Misunderstood“, dove un adolescente apparentemente solitario e preso dal suo smartphone mostra in realtà l’amore per la sua famiglia grazie a iPhone. È stato quindi il turno della musica e di iPad con “The Song“, con protagonista una giovane pronta a recuperare in digitale un vecchio vinile appartenuto alla nonna, mentre lo scorso anno la società ha raccontato la storia di un Frankenstein isolato dal mondo, pronto a essere accettato nuovamente dalla società proprio in occasione del Natale.

Galleria di immagini: iPhone X: le foto