Black Friday Amazon, drone GoPro Karma in offerta

Filippo Vendrame,

Le offerte della settimana del Black Friday di Amazon continuano all’insegna dell’high tech. Sino al 27 novembre, ricorrenza del Cyber Monday, il colosso dell’ecommmerce sconta il drone GoPro Karma. Trattasi di un prodotto molto interessante che punta ad esaltare la fotografia d’alta quota. Questo drone, infatti, nasce per integrarsi perfettamente con le action cam di GoPro per consentire agli utenti di scattare foto e riprendere video mozzafiato dall’alto.

Un aspetto molto interessante del GoPro Karma è che trattasi di un drone pieghevole. I bracci possono essere ripiegati per consentire ai possessori di questo prodotto di alloggiarlo all’interno di comodi e piccoli zainetti. In questo modo, questo drone potrà essere facilmente portato in giro per poterlo utilizzare in ogni luogo. La portabilità, infatti, da sempre è un problema per molti droni, anche quelli consumer, che per via delle loro dimensioni sono difficilmente trasportabili per lunghe distanze. L’autonomia di volo è di circa 20 minuti ed il raggio d’azione di 1000 metri. Molto particolare il controller del drone che si può chiudere a conchiglia sempre con l’obiettivo di agevolarne il trasporto. Il controller è molto semplice ed integra uno schermo da 5 pollici touch da cui è possibile seguire live il drone e configurarne alcuni parametri di ripresa e di utilizzo.

Il drone GoPro Karma dispone anche di un sistema di stabilizzazione della fotocamera (Karma Grip) per consentire riprese stabilissime in ogni condizione di volo.

Per il Black Friday, Amazon propone in sconto due diverse versioni del suo drone, la prima comprensiva dell’action cam GoPro Hero 6 e la seconda con l’action cam GoPro Hero 5. Il resto della dotazione è identico e comprende: Drone Karma, Controller Karma, Stabilizzatore Karma, Maniglia Karma Grip, Imbracatura Karma, Caricabatteria per Karma, Batteria Karma e 6 eliche.