Black Friday Microsoft, Surface e Xbox in offerta

Filippo Vendrame,

Anche Microsoft ha abbracciato il Black Friday ed ha lanciato una serie di scontistiche su molti prodotti acquistabili, però, solamente all’interno del Microsoft Store italiano. Sconti molto allettanti che coinvolgono il nuovo Surface Pro 2017, l’Xbox One S, oltre ad accessori e giochi. Trattasi di un’occasione molto interessante per acquistare l’ibrido Windows 10 di punta della casa di Redmond ad un prezzo molto interessante, o per comprare una delle migliori console sul mercato risparmiando cifre interessanti.

Offerte Surface Pro

La prima promozione riguarda il modello Surface Pro 2017 con 128 GB di SSD, con processore Intel Core m3, con 4 GB di RAM e con Type Cover inclusa. Questo prodotto potrà essere acquistato sino al 2 dicembre al prezzo promozionale di 749 euro con uno sconto effettivo del 33%.

Microsoft ha deciso di offrire in saldo per il Black Friday anche il Surface Pro 2017 con processore Intel Core i5, 4GB di RAM, 128 GB di SSD e Type Cover inclusa al prezzo di 979 euro con uno sconto effettivo del 26%. Soprattutto per i professionisti, trattasi di una ghiotta opportunità per comprare uno degli ibridi Windows 10 migliori sul mercato risparmiando cifre importanti. Non solo Surface Pro, comunque, perché il Black Friday di Microsoft continua anche per tutti coloro che amano giocare ai videogiochi.

Offerte Xbox One S

Microsoft, infatti, ha deciso di offrire alcuni buindle comprensivi della console Xbox One S ed un gioco al prezzo di soli 184 euro. Ottima opportunità, dunque, per chi stava pensando di acquistare la console di Microsoft. I bundle in offerta sono i seguenti:

Xbox One S da 500 GB – Minecraft a 184,99 euro

Xbox One S da 500 GB – Starter a 184,99 euro

Xbox One S da 500 GB – L’Ombra della Guerra a 184,99 euro

Xbox One S da 500 GB – Assassin’s Creed Origins a 184,99 euro

Xbox One S da 500 GB – Forza Horizon 3 Hot Wheels a 184,99 euro

Xbox One S da 500 GB – Blast-Off di Rocket League a 184,99 euro

Xbox One S da 500 GB – Avventura completa Minecraft a 184,99 euro

Non mancano, infine, sconti su molti videogiochi per Xbox One e sui speciali controller Xbox Design Lab.